பிளாக்மெயில் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

பிளாக்மெயில் படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு குறித்து...
பிளாக்மெயில் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!
Published on
Updated on
1 min read

ஜி.வி. பிரகாஷ் நடித்த பிளாக்மெயில் திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இசையமைப்பாளர் ஜி.வி.பிரகாஷ் கடைசியாக தயாரித்து நடித்த கிங்ஸ்டன் திரைப்படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து, அவர் நடித்துள்ள திரைப்படம் பிளாக்மெயில்.

இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள், கண்ணை நம்பாதே படங்களின் இயக்குநர் மு. மாறன் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

இந்தப் படத்தில் தேஜு அஸ்வினி, பிந்து மாதவி, திலக் ரமேஷ் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். சாம். சிஎஸ் இசையமைத்துள்ளார்.

திரில்லர் பாணியில் எடுக்கப்பட்டு, கடந்த செப். 12 ஆம் தேதி வெளியான இந்தப் படம், ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

இந்த நிலையில், பிளாக்மெயில் திரைப்படம் வரும் அக். 30 தேதி சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.

இதையும் படிக்க: ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்ற புயல் சின்னம்!

The OTT release date of G.V. Prakash starrer Blackmail has been announced.

