செய்திகள்

பிளாக்மெயில் வெளியீட்டுத் தேதி!

பிளாக்மெயில் படத்தின் வெளியீடு குறித்து...
பிளாக்மெயில் வெளியீட்டுத் தேதி!
Published on
Updated on
1 min read

ஜி.வி. பிரகாஷ் நடித்த பிளாக்மெயில் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இசையமைப்பாளர் ஜி.வி.பிரகாஷ் கடைசியாக தயாரித்து நடித்த கிங்ஸ்டன் திரைப்படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து, அவர் நடித்துள்ள திரைப்படம் பிளாக்மெயில்.

இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள், கண்ணை நம்பாதே படங்களின் இயக்குநர் மு. மாறன் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

இந்தப் படத்தில் தேஜு அஸ்வினி, பிந்து மாதவி, திலக் ரமேஷ் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். சாம். சிஎஸ் இசையமைத்துள்ளார்.

திரில்லர் படமாக உருவாகியுள்ள இந்தப் படம் ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவித்திருந்தனர். ஆனால், சில காரணங்களால் வெளியீடு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், இப்படம் வருகிற செப். 12 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிக்க: வா வாத்தியார் வெளியீடு அறிவிப்பு!

Summary

actor gv prakash's blackmail movie release date announced

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

GV prakash

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com