சைவத்திற்கு மாறிய சிலம்பரசன்!

நடிகர் சிலம்பரசன் சைவத்திற்கு உணவுப்பழக்கத்தை மாற்றிக்கொண்டதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
நடிகர் சிலம்பரசன் தக் லைஃப் திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் அரசன் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதற்கடுத்து, இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இதில் மிருணாள் தாக்குர் நாயகியாக நடிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், தன் உணவுப்பழக்கம் குறித்து பேசிய சிலம்பரசன், “எனக்கு மிகவும் பிடித்த உணவு பிரியாணிதான். ஆனால், இளமையில் என்ன சாப்பிட்டாலும் அப்படியே இருக்கும் உடல், ஒரு வயதிற்கு மேல் சாப்பிட, சாப்பிட எடை மாற்றத்தைச் சந்திக்கும். இதனால், உணவுப்பழக்கத்தில் கறாராகவே இருக்க வேண்டியுள்ளது.
அசைவம் சாப்பிட்டுக்கொண்டிருந்த நான், இப்போது சைவத்திற்கு மாறிவிட்டேன். அசைவம் சாப்பிட்டால் வயிறு முழுமை அடைந்தது மாதிரி இருக்கும். சைவம் கொஞ்சம் எடை எடுத்துக்கொள்ளாதது போல இருக்கிறது.” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
Actor Silambarasan has stated that he has switched to a vegetarian diet.
