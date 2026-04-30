கர - டிக்கெட் முன்பதிவு மந்தம்!

கர திரைப்படத்திற்கான டிக்கெட் முன்பதிவுகள் மந்தமான நிலையிலேயே உள்ளன.
நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான கர திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது. போர்தொழில் மூலம் கவனிக்கப்பட்ட இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கிய இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றுள்ளது.
டீசர், டிரைலர் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்ததால் நிச்சயமாக பேசப்படும் என்றே கணிக்கப்பட்டது.
ஆனால், தொய்வான கதை - திரைக்கதையால் கிரைம் திரில்லருக்கு உண்டான பதற்றமும் உணர்வுப்பூர்வமான காட்சிகளுக்கான அழுத்தமும் சரியாக பதிவாகவில்லை என ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதன் காரணமாகவும் போதிய இணைய புரமோஷன் இல்லாததாலும் டிக்கெட் முன்பதிவில் மந்தமான நிலையே ஏற்பட்டுள்ளது.
Ticket bookings for the movie Kara remain sluggish.
