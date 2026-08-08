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ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே வசூல் மழை! 9 நாள்களிலேயே இவ்வளவா?

ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே படத்தின் வசூல் குறித்து...

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ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே - மார்வெல்

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 6:03 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மார்வெல் ஸ்டூடியோஸின் ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே படம் உலகளவில் ரூ. 13,500 கோடி வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கொலம்பியா பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில், இயக்குநர் டெஸ்டின் டேனியல் கிரிட்டோன் இயக்கத்தில் டாம் ஹாலண்ட், ஜெண்டாயா, ஜேக்கப் பேட்டலான், மார்க் ருஃபாலோ உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம், உலகெங்கிலும் உள்ள திரையரங்குகளில் ஜூலை 31 ஆம் தேதியில் வெளியானது. ஆனால், சிறப்புக் காட்சியாக இந்தியாவில் ஜூலை 30 ஆம் தேதியிலேயே வெளியானது.

மார்வெல்லின் 38-வது திரைப்படமாகவும், எம்சியூவின் ஸ்பைடர்மேன் சீரியஸின் 4வது படமாகவும் வெளியாகியிருக்கும் ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே படம், 225 மில்லியன் டாலர் செலவில் (சுமார் ரூ. 2,146 கோடி) உருவாக்கப்பட்டது.

ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே, இந்தியாவில் வெளியான முதல் நாளிலேயே சுமார் ரூ. 72.44 கோடி வசூலித்து, இந்தியாவில் முதல் நாளிலேயே அதிகம் வசூலித்த முதல் ஹாலிவுட் படம் என்ற சாதனை படைத்தது.

இந்த நிலையில், இந்தியாவில் வெளியான 9 நாள்களிலேயே ரூ. 418 கோடிக்குமேல் இப்படம் வசூலித்துள்ளதாகவும், உலகளவில் ரூ. 13,500 கோடி வசூலித்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், இன்னும் சில நாள்களிலேயே ரூ. 15,000 கோடி வசூலித்து விடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதனிடையே, படத்தில் நடித்துள்ள டாம் ஹாலண்ட் - ஜெண்டாயாவுக்கு இங்கிலாந்தில் திருமணமும் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. நீண்டகாலமாகக் காதலித்து வந்த இருவரும், தங்களின் திருமணத்தை குறைவான விருந்தினர்களுடன் ரகசியமாக நடத்தியுள்ளனர்.

Summary

‘Spider-Man: Brand New Day’ Becomes Highest-Grossing Movie of 2026

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