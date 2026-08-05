மிக விரைவாக 1 பில்லியன் டாலரை வசூலித்த ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே!

ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம் விரைவாக 1 பில்லியன் டாலரை வசூலித்துள்ளது.
டெஸ்டின் டேனியல் கிரிட்டோன் இயக்கத்தில் உருவான ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பிரம்மாண்டமாக வெளியானது. ஸ்பைடர் மேன் கதாபாத்திரத்தில் டாம் ஹாலண்டும் நாயகியாக ஜெண்டயாவும் நடித்துள்ளதால் இந்த இணைக்கான ரசிகர்களும் பெரிய ஆவலுடன் படத்தை பார்த்தைப் பார்த்து வருகின்றனர்.
உலகளவில் வெளியான இந்தத் திரைப்படம் இந்திய அளவில் முதல் நாள் வசூலாக ரூ. 70 கோடி வரை வசூலித்துள்ளதாகக் கூறப்பட்டது. தற்போது, ரூ. 300 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து அசத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில், உலகளவில் இப்படம் வெளியான 5 நாள்களிலேயே ஒரு பில்லியன் டாலர் (ரூ. 9500 கோடிக்கும் அதிகம்) வசூலித்து ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது. நல்ல விமர்சனங்களையும் பெற்றுள்ளதால் ரூ. 12000 கோடி வரை வசூலை ஈட்டலாம் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
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