சர்ச்சைகள் எதிரொலி... கீர்த்தி சனோனின் விளம்பரத்தை நீக்கிய நகைக்கடை!
நடிகை கீர்த்தி சனோன் நடித்து சர்ச்சையான விளம்பரம் நீக்கப்பட்டது குறித்து...
ராக்கி விளம்பரத்தில் நடிகை கீர்த்தி சனோன் - படங்கள்: இன்ஸ்டா / கீர்த்தி சனோன்.
நடிகை கீர்த்தி சனோன் நடித்த விளம்பரம் சமூக வலைதளத்தில் சர்ச்சைகளைக் கிளப்பவே நகைக்கடை நிறுவனம் நீக்கியுள்ளது.
பாலிவுட் நடிகை கீர்த்தி சனோன் தனது சகோதருருக்கு ராக்கி கட்டுவது போல் ஒரு நகைக்கடை விளம்பரத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த விளம்பரத்துக்கு ஆதரவாகவும் எதிராகவும் சமூக வலைதளத்தில் பேசுபொருளானது.
எம்பியும் நடிகையுமான கங்கனா ரணாவத் இந்த விளம்பரத்தை கடுமையாக விமர்சித்து, “நமது கலாசாரத்தைக் காக்க விதவிதமான ஆடைகள் இருந்தும் பிகினி / உள்ளாடைகள் அணிந்து சகோதரருக்கு ராக்கி கட்டுவது ஏன்?” என கேள்வி எழுப்பி இருந்தார்.
இந்த விமர்சனத்து நடிகை கீர்த்தி சனோன், “கலாசாரம் என்பது இதயத்தில் இருக்கிறது; ஆடையில் இல்லை” என கடுமையான பதில் அளித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், நகைக்கடை நிறுவனம் இந்த விளம்பரத்தை வாபஸ் பெறுவதாக அறிவித்துள்ளது. இது குறித்து அந்த நிறுவனம் கூறியிருப்பதாவது:
இந்திய கலாசாரம், பண்பாடு மீது நாங்கள் அதிகப்படியான மரியாதையை வைத்துள்ளோம். ஒரு பிராண்ட் நிறுவனமாக இந்தக் கொண்டாட்டங்களை நாம் நமது குடும்பத்துடன் கொண்டாட வேண்டும். அத்துடன் நமது செல்லப் பிராணிகளுக்கு இந்த அன்பையும் கொண்டாட்டத்தையும் கூடுதலாக்க வேண்டும்.
சமூகத்தில் சில பகுதியினரை எங்களது விளம்பரம் காயப்படுத்தி இருப்பதாக அறிகிறோம். அது எங்களது நோக்கமல்ல. மரியாதை நிமித்தமாக, அனைத்து ஊடகத்தில் இருந்தும் அந்த விளம்பரத்தினை வாபஸ் பெறுகிறோம்.
இந்த திருவிழாக் காலத்தில் உங்களுக்கு அன்பும் மகிழ்ச்சியும் உருவாக வாழ்த்துகள் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பதிவில் கமெண்ட் செய்ய முடியாதபடிக்கு நிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
GIVA removes its Raksha Bandhan ad featuring actress Kriti Sanon.— ANI (@ANI) August 26, 2026
GIVA -- "We have the highest regard and deep respect for Indian culture, traditions and festivals. As a brand, we have always believed in celebrating these joyous moments with the entire family and this time weâ¦ pic.twitter.com/eTWv4Ax0uR
Summary
Kriti Sanon's Rakhi ad pulled by jewellery brand after controversy
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