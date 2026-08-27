ஆஷா போஸ்லே பாடிய கடைசி பாடலின் ரிலீஸ் தேதி!
மறைந்த பிரபல பாடகி ஆஷா போஸ்லே பாடிய கடைசி பாடல் மற்றும் அதன் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்து...
பின்னணி பாடகி ஆஷா போஸ்லே - DPS
மறைந்த பிரபல பாடகி ஆஷா போஸ்லே பாடிய கடைசி பாடல் அவரது பிறந்த நாளான்று வெளியாகுமென படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
புகழ்பெற்ற திரைப்பட பின்னணி பாடகி ஆஷா போஸ்லே (92) மாரடைப்பு காரணமாக மும்பையில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் கடந்த ஏப்.12ல் காலமானார்.
பாடகி ஆஷா போஸ்லே 20-க்கும் மேற்பட்ட இந்திய மொழிகளில் 12,000-க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை பாடி கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களைக் கவர்ந்தார். மேலும், பத்ம விபூஷன், தாதாசாகேப் பால்கே விருது, மற்றும் மகாராஷ்டிர பூஷன் விருது போன்ற உயரிய விருதுகளை வாங்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில், அவர் குரலில் கடைசியாக ஒரு பாடல் பாடப்பட்டுள்ளது. ஹரிஷ் வியாஸ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘ஓம் கா ஹரி’ என்ற ஹிந்தி திரைப்படத்தில் ’ஆ மேரி ஜிந்தகி, டு சுபி ஹாய் கஹாந் - Ae Meri Zindagi, Tu Chupi Hai Kahan’ (என் உயிரே, நீ எங்கே ஒளிந்திருக்கிறாய்?) என்ற பாடலைப் பாடியுள்ளார்.
இந்தப் பாடல் செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி அவரது பிறந்த நாளில் வெளியாகவிருக்கிறது. இந்தப் பாடல் 2023ல் ஆஷா போஸ்லே குரலில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அப்போது அவருக்கு 90 வயதுக்கும் மேல் இருந்தது.
நகைச்சுவை திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள ‘ஓம் கா ஹரி’ படத்தில் தந்தை - மகன் உறவு குறித்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Asha Bhosle's last recorded song to be released on this special day
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