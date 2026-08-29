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இளையராஜா இசையில் லெனின் பாண்டியன்! புதிய பாடல் அறிவிப்பு!

லெனின் பாண்டியன் படத்தின் அடுத்த பாடல் வெளியாகவுள்ளது குறித்து...

Announcement of a song from the movie 'Lenin Pandian'.

லெனின் பாண்டியன் படத்தின் பாடல் அறிவிப்பு. - படம் - எக்ஸ்

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 12:48 pm IST

இளையராஜா இசையில் லெனின் பாண்டியன் படத்தின் அடுத்த பாடல் நாளை (ஆக. 29) வெளியாகவுள்ளது.

மறைந்த நடிகர் சிவாஜியின் பேரன் தர்ஷன் கணேசன் நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் லெனின் பாண்டியன்.

டிடி பாலச்சந்திரன் இயக்கத்தில் உருவான இப்படத்தை சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் சார்பில் செந்தில் தியாகராஜன், அர்ஜுன் தியாகராஜன் தயாரித்துள்ளனர்.

இந்தத் திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் கங்கை அமரனும் நடிகை ரோஜாவும் நடித்துள்ளனர்.

இளையராஜா இசையமைத்துள்ள இந்தப் படத்தின் இரண்டு பாடல்கள் ஏற்கெனவே வெளியான நிலையில், மூன்றாவது பாடலான “பாண்டி முனி வருகை” என்ற பாடல் நாளை மாலை 6 மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

மேலும், இந்தப் படமானது வரும் செப். 25 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The next song from Lenin Pandian film, featuring music by Ilaiyaraaja, is set to be released tomorrow (August 29).

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