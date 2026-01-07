செய்திகள்

உன்னைத் தாலாட்டும்... வைரலான விஜய்!

உன்னை நினைத்து திரைப்படத்தில் விஜய்....
விஜய், லைலா
விஜய், லைலா
Updated on
1 min read

உன்னை நினைத்து திரைப்படத்தில் முதலில் நடித்த விஜய்யின் பாடல் காட்சியை இயக்குநர் விக்ரமன் பகிர்ந்துள்ளார்.

நடிகர் விஜய்யின் இறுதி திரைப்படமான ஜன நாயகன் வெளியீட்டை முன்னிட்டு இயக்குநர் விக்ரமன் காணொளி ஒன்றைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

அதில், விக்ரமன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் சூர்யா, ஸ்னேகா, லைலா நடிப்பில் 2002 ஆம் ஆண்டு வெளியான உன்னை நினைத்து திரைப்படத்தில் முதலில் நடிக்க ஒப்பந்தமானவர் விஜய் என்றும் அவரை வைத்து எடுக்கப்பட்ட, ‘உன்னைத் தாலாட்டும்’ பாடலின் சில காட்சிகளை இணைத்துள்ளதாக விக்ரமன் அப்பாடலின் விடியோ வடிவத்தை வெளியிட்டார்.

இதுவரை, சூர்யாவையும் லைலாவையும் மட்டுமே அப்பாடலில் பார்த்த ரசிகர்கள் முதல் முறையாக விஜய்யைப் பார்த்து ஆச்சரியத்துடன் அதனைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

ஏதோ சில காரணங்களால் உன்னை நினைத்து திரைப்படத்திலிருந்து விஜய் விலகினாலும், இப்பாடலின் விஜய் வடிவம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

விஜய், லைலா
சமந்தாவின் மா இன்டி பங்காரம் டீசர் தேதி!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Vijay
Suriya
laila
jana nayagan

Related Stories

No stories found.