ஓடிடியில் வெளியான அருண் விஜய்யின் ரெட்ட தல!

நடிகர் அருண் விஜய்யின் ரெட்ட தல திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
அருண் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி கடந்த டிச. 25-ல் வெளியான ரெட்ட தல திரைப்படம், கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றிருந்தது.
கிரிஸ் திருக்குமரன் இயக்கிய இப்படத்தில் நாயகிகளாக சித்தி இத்னானி, தன்யா ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் நடித்திருந்தனர். ஆக்ஷன் திரில்லர் திரைப்படமாக வெளியான இந்தப் படத்தில் அருண் விஜய் இரட்டை வேடங்களில் நடித்திருந்தார்.
பாபி பாலச்சந்திரன் தயாரித்திருந்த இந்தப் படத்துக்கு, சாம் சிஸ் இசையமைத்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், ரெட்ட தல திரைப்படம் தற்போது அமேசான் பிரைம், ஷார்ட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளங்களில் காணக் கிடைக்கிறது.
