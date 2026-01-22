செய்திகள்

தனுஷின் தேரே இஷ்க் மெய்ன்: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

தனுஷின் தேரே இஷ்க் மெய்ன்: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!
நடிகர் தனுஷின் தேரே இஷ்க் மெய்ன் திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் தனுஷ், க்ரித்தி சனோன் நடிப்பில் நேரடியாக ஹிந்தியில் உருவான தேரே இஷ்க் மெய்ன் திரைப்படத்தை ஆனந்த் எல். ராய் இயக்கியிருந்தார்.

நவம்பர் இறுதியில் வெளியான இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் காதல் காட்சிகள் மற்றும் ஏ. ஆர். ரஹ்மானின் பாடல்களால் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பும் கிடைத்தது.

தமிழிலும் பலருக்கு இப்படம் பிடித்திருந்தாலும் சரியான புரோமோஷன் இல்லாததால் அதிக திரைகளில் வெளியாகவில்லை.

தேரே இஷ்க் மெய்ன் திரைப்படம் உலகளவில் ரூ. 152 கோடி வசூலித்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், தேரே இஷ்க் மெய்ன் திரைப்படம் நாளை(ஜன. 23) நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடியில் ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் வெளியாகிறது.

