ரசிகருக்குத் தங்கச் சங்கிலி பரிசளித்த ரஜினி!

நடிகர் ரஜினிகாந்த் தன் ரசிகரை நேரில் அழைத்து தங்கச் சங்கிலி பரிசளித்துள்ளார்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் கூலி திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் செல்சன் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். மேலும், தன் 173வது திரைப்படமாக சிபி சக்ரவர்த்தி இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளார்.
இந்த நிலையில், மதுரையில் நீண்ட காலமாக ரூ. 5-க்கு புரோட்டா விற்றுவரும் தன் ரசிகரை குடும்பத்துடன் நேரில் அழைத்து ரஜினிகாந்த் வாழ்த்தியுள்ளார்.
மேலும், தன் ரசிகருக்கு தங்கச் சங்கிலியைப் பரிசளித்து மகிழ்ச்சியையும் பகிர்ந்துகொண்டார்.
