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தாதா - சௌரவ் கங்குலி பயோபிக் திரைப்படத்தின் முதல் போஸ்டர்!

திரைப்படமாகும் சௌரவ் கங்குலி வாழ்க்கை...

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Updated On :8 ஜூலை 2026, 2:16 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் அணி கேப்டன் சௌரவ் கங்குலியின் வாழ்க்கைத் திரைப்படமாகிறது.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கங்குலியின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு உருவாகும் புதிய படம் “தாதா”. இப்படத்தில், கங்குலியின் கதாபாத்திரத்தில் பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ராஜ்குமார் ராவ் நடிக்கிறார்.

இயக்குநர் விக்ரமாதித்யா மோத்வானே இயக்கத்தில் உருவாகும் இந்தத் திரைப்படத்தை லவ் ரஞ்சன் மற்றும் அன்குர் கார்க் ஆகியோர் தயாரிக்கின்றனர். கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியது.

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இந்த நிலையில், தாதா - தி சௌரவ் கங்குலி ஸ்டோரி எனப் பெயரிடப்பட்ட இப்படத்தின் முதல் தோற்ற போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளனர். இதில், இப்படம் மே. 14, 2027 ஆம் ஆண்டு வெளியாகும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் கடந்த 1992 முதல் 2008 ஆம் ஆண்டு வரை விளையாடிய வீரர் சௌவர் கங்குலி ரசிகர்களால் “தாதா” எனச் செல்லமாக அழைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

The life of former Indian cricket team captain Sourav Ganguly is being made into a film.

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