ஏழு கடல் ஏழு மலை படத்தின் ரிலீஸ் டீசர் வெளியீடு!

இயக்குநர் ராம் இயக்கிய ஏழு கடல் ஏழு மலை திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு டீசர் இன்று வெளியாகியுள்ளது. இயக்குநர் ராம் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் நிவின் பாலி, சூரி, நடிகை அஞ்சலி ஆகியோர் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் ‘ஏழு கடல் ஏழு மலை’. இப்படத்தை வி ஹவுஸ் புரொடக்சன்ஸ் சார்பில் சுரேஷ் காமாட்சி தயாரித்துள்ளார்.
சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் இரு ஆண்டுகளாக நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள, ‘ஏழு கடல் ஏழு மலை’ திரைப்படம் ரொமேனியா நாட்டின் ட்ரான்சில்வேனியா சர்வதேச திரைப்பட விழாவிலும் திரையிட தேர்வு செய்யப்பட்டது.
அந்த விழாவில், தனித்துவமான காட்சி அமைப்பினால் பார்வையாளர்களை பிரமிப்பில் ஆழ்த்தும் அதிநவீன சினிமாக்களைக் கொண்டாடும் ‘நோ லிமிட்’ எனும் பிரிவில் ‘ஏழு கடல் ஏழு மலை’ தேர்வானது.
சர்வதேச திரைவிழாக்களில் கொண்டாடப்பட்டாலும் படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகாமல் இருந்தது. இந்த நிலையில், இப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதியை அறிவிக்கும் விதமாக டீசர் ஒன்றை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், அக்டோபர் 1 அன்று இந்தப் படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Release teaser of the movie 'Ezhu Kadal Ezhu Malai' released!
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