தென் கொரியா சுற்றுலாத் துறை தூதராக நடிகை பிரியங்கா மோகன் நியமனம்!

தென் கொரியா சுற்றுலாத் துறையின் தூதராக நடிகை பிரியங்கா மோகன் நியமனம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மூன்று நாள் அரசு முறைப் பயணமாக கடந்த ஏப்ரலில் இந்தியாவுக்கு வந்த தென் கொரிய அதிபர் லீ ஜே மியுங்கை நடிகை பிரியங்கா மோகன் சந்தித்தார்.
தென் கொரிய அதிபருக்கு குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் அளிக்கப்பட்ட விருந்தில், நடிகை பிரியங்கா மோகன் பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
தென் கொரியாவை மையமாகக் கொண்டு படமாக்கப்பட்ட மேட் இன் கொரியா திரைப்படத்தின் வெற்றியை அங்கீகரிக்கும் விதமாகவே பிரியங்கா மோகனுக்கு இந்த அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.
தென் கொரிய அதிகாரிகளுடன் பிரியங்கா மோகன் - இன்ஸ்டாகிராம்
இந்நிலையில், தற்போது தென் கொரியா சுற்றுலா துறையின் தூதராக நடிகை பிரியங்கா மோகனை அந்நாட்டு அரசு நியமித்துள்ளது.
Summary
Actress Priyanka Mohan Appointed as South Korea Tourism Ambassador
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.