148 மடங்கு லாபம் பெற்ற ஹாரர் திரைப்படம்..! இந்தியாவிலும் அதிகரிக்கும் வரவேற்பு!

ஹாலிவுட் பட இயக்குநர் கர்ரி பார்கர் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ’அப்செஸன்' என்ற ஹாரர் திரைப்படத்துக்கு இந்தியாவிலும் வரவேற்பு அதிகரித்து வருகிறது.
கேப்ஸ்டோன் பிக்சர்ஸ் மற்றும் டீ ஷாப் புரடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படம் அமெரிக்காவில் கடந்த மே 15ஆம் தேதி வெளியாக, இந்தியாவில் மே 29ஆம் தேதி வெளியாகியது.
இந்தப் படத்தின் பட்ஜெட் சுமார் 1 மில்லியன் டாலர் (10 லட்சம் டாலர்) அளவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. உலகம் முழுவதும் இதுவரைக்கும் ரூ.148 மில்லியன் டாலர் (14.8 கோடி டாலர்) வசூலித்துள்ளது. 148 மடங்கு லாபம் சம்பாதித்து அசத்தியுள்ளது.
இந்தப் படத்தில் மைக்கேல் ஜான்ஸ்டன் கதாபாத்திரத்தில் பியர், அவரது காதலி இண்டே நவரெட் கதாபாத்திரத்தில் நிக்கியும் நடித்துள்ளார்கள்.
சமீபத்தில் வெளியான ஹிந்தி படமான சந்தே மேரே தொல் என்ற படத்தைவிட இந்தப் படம் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது. குறிப்பாக இந்தப் படம் இளைஞர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
இந்த நிலையில், இந்தியாவிலும் வரவேற்பு பெறும் இந்தப் படம், இந்தியாவில் மட்டுமே இதுவரை ரூ.11.5 கோடி வசூலித்து ஆச்சரியம் அளித்துவருகிறது.
