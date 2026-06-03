ஹாலிவுட் படத்துக்கு குரல் கொடுத்த நடிகர் அர்ஜுன், பாடகர் கார்த்திக்!

ஹீ மேன் திரைப்படத்துக்கு நடிகர் அர்ஜுன், ஆதித்யா மேனன், பாடகர் கார்த்திக் ஆகியோர் பின்னணி குரல் கொடுத்துள்ளனர்.
ஹீ மேன் திரைப்படம், இந்தியா முழுவதும் ஆங்கிலம், இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் ஜூன் 5 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.
இப்படத்தின் ஆங்கில டிரெய்லர், தீவிர 'ஹீ மேன்' ரசிகர்களிடமிருந்து பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றதுடன், 'இடெர்னியா' உலகின் மீதான விறுவிறுப்பும் ரசிகர்களுக்கு அதிகரித்துள்ளது.
அதே வேளையில், சமீபத்தில் வெளியான தமிழ் டிரெய்லரும் தமிழ் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இப்படத்தைச் சுற்றியுள்ள எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரிக்கும் வகையில், தமிழ்ப் பிரபலங்கள் பின்னணி குரல் கொடுத்துள்ளனர்.
புகழ்பெற்ற சூப்பர் ஹீரோ கதாபாத்திரமான ஹீமேனுக்கு பாடகர் கார்த்திக், தனது குரலை வழங்கியுள்ளார். தமிழில் பல ஹிட் பாடல்களை இவர் பாடியுள்ளார்.
தென்னிந்தியத் திரையுலகில் மறக்க முடியாத வில்லன் கதாபாத்திரங்களை ஏற்று நடித்ததற்காக அறியப்படும் ஆதித்யா மேனன், அச்சுறுத்தும் வில்லன் கதாபாத்திரமான 'ஸ்கெலட்டர்'-க்குத் தமிழ், மலையாளம் மற்றும் தெலுங்கு ஆகிய மூன்று மொழிகளிலும் குரல் கொடுத்துள்ளார்.
இவர்களுடன் இணைந்து, ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் சர்ஜா, 'டுன்கன்' கதாபாத்திரத்திற்குத் தனது குரலை வழங்கியுள்ளார். திரையில் தனது வலிமையான தோற்றத்தாலும், கம்பீரமான ஆளுமையாலும் அறியப்படும் அர்ஜுன், இப்படத்தில் வரும் அந்த அறிவார்ந்த போர்வீரர் மற்றும் வழிகாட்டி கதாபாத்திரத்திற்குப் பெரும் வலிமையையும் அதிகாரத்தையும் சேர்த்துள்ளார்.
ஹாலிவுட் பாத்திரங்களும் பின்னணி குரல் கொடுத்த பிரபலங்களும்
கார்த்திக்கின் பன்முகக் குரல் வளம், ஆதித்யா மேனனின் தீவிரமான திரைப் பிம்பம் மற்றும் அர்ஜுன் சர்ஜாவின் கம்பீரமான இருப்பு ஆகியவற்றை ஒன்றிணைக்கும் இந்தத் தமிழ் டப்பிங் குழு, 'இடர்னியா' உலகத்திற்குப் பிரம்மாண்டத்தையும், உணர்வுப்பூர்வமான ஆழத்தையும், வலிமையையும் சேர்க்கிறது; இதன் மூலம், இப்படம் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு ஒரு வலிமையான மற்றும் சிறப்பான திரையனுபவமாக அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை.
Summary
Actor Arjun and Singer Karthik Lend Their Voices to a Hollywood Film He-Man
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