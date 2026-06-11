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ஓடிடியில் வெளியாகும் ஷேன் நிகமின் கிரைம் திரில்லர் திரைப்படம்!

ஷேன் நிகமின் ட்ரிடம் படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...

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ட்ரிடம் படத்தில் ஷேம் நிகம் - படம்: எக்ஸ்

Updated On :11 ஜூன் 2026, 3:49 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஷேன் நிகமின் ட்ரிடம் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பறவ, கும்பளாங்கி நைட்ஸ், இஷ்க், பல்டி உள்ளிட்ட மலையாள திரைப்படங்களில் நடித்து பிரபலமானவர் நடிகர் ஷேன் நிகம். தமிழில் மெட்ராஸ்காரன் படத்தின் மூலம் நாயகனாக அறிமுகமாகியிருந்தார்.

ஜெமோன் ஜான், லின்டோ தேவசிய இந்தப் படத்துக்கு கதை, திரைக்கதை எழுதியுள்ளார்கள்.

ஜீத்து ஜோசப்பின் உதவி இயக்குநர் மார்டின் ஜோசப் இயக்கியுள்ள ட்ரிடம் படத்தில் காவல் துறை அதிகாரியாக ஷேன் நிகம் நடித்துள்ளார். இந்தப் படம் வரும் மே.8ஆம் தேதி வெளியானது.

இந்தப் படம் விறுவிறுப்பான கிளைமாக்ஸை கொண்டிருந்தாலும், ரசிகர்களிடையே கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றிருந்தது.

இ4 என்டர்டெயின்மென்ட் தயாரிக்க, ஜீத்து ஜோசப் இந்தப் படத்தை வழங்கியிருந்தார். இந்தப் படத்தில் சானியா ஃபாதிமா, சோபி திலகன், கிருஷ்ண பிரபா, கோட்டையம் ரமேஷ் ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.

மலைப்பிரதேசத்தில் தனது முதல் பணியைத் தொடங்கும் காவல் அதிகாரியான ஷேன் நிகம், சிக்கலான சூழலில் மாட்டிக்கொள்கிறார். அந்தச் சம்பவங்கள் குறித்த உண்மையை எப்படி கண்டறிகிறார் என்பதை மையப்படுத்தி இந்தத் திரைப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், ட்ரிடம் திரைப்படம் மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், ஹிந்தி மொழிகளில் நாளை(ஜூன் 12) ஜியோ ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.

Summary

The OTT release date for Shane Nigam film Tridram has been announced

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