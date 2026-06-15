Dinamani
சோஃபா மாடல் ஆட்சியில் தொடர் குற்றங்கள்! வென்டிலேட்டரில் சட்டம் - ஒழுங்கு! உதயநிதி விவாகரத்து வழக்கில் காணொலி விசாரணை இல்லை! முதல்வர் விஜய் கோரிக்கை நிராகரிப்பு!குழந்தை பாலியல் கொலை: தமிழ்நாட்டில் அரசு என எதுவும் உள்ளதா? கனிமொழி எம்.பி. கேள்வி தமாகாவில் இருந்து யுவராஜா விலகல் பெரம்பலூர் அருகே கார் மீது லாரி மோதி விபத்து! 3 பேர் பலி!!அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே அமைதி ஒப்பந்தம் இறுதியானது!
/
செய்திகள்

இந்திரன்ஸ், மதுபாலாவின் சின்னச் சின்ன ஆசை டிரைலர்!

சின்னச் சின்ன ஆசை டிரைலர் வெளியீடு...

News image

இந்திரன்ஸ், மதுபாலா

Updated On :15 ஜூன் 2026, 11:52 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர்கள் இந்திரன்ஸ், மதுபாலா நடித்த திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் வர்ஷா வாசுதேவ் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் இந்திரன்ஸ், மதுபாலா இணைந்து நடித்த திரைப்படம் சின்னச் சின்ன ஆசை. இப்படம் காசியில் தொலைந்த மதுபாலாவுக்கும் அவருக்கு உதவி செய்யும் இந்திரன்ஸுக்கும் இடையே ஏற்படும் நெருக்கம், உறவுகள் குறித்த மேன்மை ஆகியவற்றைக் கொண்டு உணர்வுப்பூர்வமான படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இசையமைப்பாளர் கோவிந்த் வசந்தா இசையமைத்த இப்படத்தில் நடிகர்கள் அபர்ணா பாலமுரளி, தம்பி ராமைய்யா, ஜாஃபர் உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர்.

ஜூன் 19 ஆம் தேதி இப்படம் வெளியாகவுள்ள நிலையில், இதன் டிரைலரை வெளியிட்டுள்ளனர். காசியில் யாரும் இல்லாமல் தவிக்கும் மதுபாலாவுக்கு இந்திரன்ஸ் ஆறுதலாக இருக்கும் காட்சிகள் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

The trailer of the film starring actors Indrans and Madhubala has been released.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

மகன் மனோஜ்! பாரதிராஜாவின் நிறைவேறாத ஒரே ஆசை!

மகன் மனோஜ்! பாரதிராஜாவின் நிறைவேறாத ஒரே ஆசை!

தமிழர்களுக்கு நடிக்கத் தெரியாதா? இந்திரன்ஸால் இன்ஸ்டாவில் மோதும் ரசிகர்கள்!

தமிழர்களுக்கு நடிக்கத் தெரியாதா? இந்திரன்ஸால் இன்ஸ்டாவில் மோதும் ரசிகர்கள்!

கருப்பு திரைப்படத்தில் நடித்தது ஏன்? இந்திரன்ஸ் விளக்கம்!

கருப்பு திரைப்படத்தில் நடித்தது ஏன்? இந்திரன்ஸ் விளக்கம்!

குரங்கு

குரங்கு

விடியோக்கள்

”முதல்வர் விஜய்க்கு எந்த பயிற்சியும் தேவையில்லை”: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

”முதல்வர் விஜய்க்கு எந்த பயிற்சியும் தேவையில்லை”: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope