இந்திரன்ஸ், மதுபாலாவின் சின்னச் சின்ன ஆசை டிரைலர்!

நடிகர்கள் இந்திரன்ஸ், மதுபாலா நடித்த திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் வர்ஷா வாசுதேவ் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் இந்திரன்ஸ், மதுபாலா இணைந்து நடித்த திரைப்படம் சின்னச் சின்ன ஆசை. இப்படம் காசியில் தொலைந்த மதுபாலாவுக்கும் அவருக்கு உதவி செய்யும் இந்திரன்ஸுக்கும் இடையே ஏற்படும் நெருக்கம், உறவுகள் குறித்த மேன்மை ஆகியவற்றைக் கொண்டு உணர்வுப்பூர்வமான படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இசையமைப்பாளர் கோவிந்த் வசந்தா இசையமைத்த இப்படத்தில் நடிகர்கள் அபர்ணா பாலமுரளி, தம்பி ராமைய்யா, ஜாஃபர் உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர்.
ஜூன் 19 ஆம் தேதி இப்படம் வெளியாகவுள்ள நிலையில், இதன் டிரைலரை வெளியிட்டுள்ளனர். காசியில் யாரும் இல்லாமல் தவிக்கும் மதுபாலாவுக்கு இந்திரன்ஸ் ஆறுதலாக இருக்கும் காட்சிகள் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
The trailer of the film starring actors Indrans and Madhubala has been released.
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