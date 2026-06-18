மேரேஜ் ஸ்டோரி முதல் தோற்ற போஸ்டர்!

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மேரேஜ் ஸ்டோரி திரைப்படத்தின் தோற்ற போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
அதோமுகம் திரைப்படத்தை இயக்கிய இயக்குநர் சுனில் தேவ் இயக்கத்தில் மேரேஜ் ஸ்டோரி என்கிற புதிய திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. திருமணமாகாத நண்பர்களின் கதையாக உருவான இது ஜூலை வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முதல் தோற்ற போஸ்டரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். நடிகர்கள் அமுதன், அயாஸ் கான், விக்னேஷ் ரவி, நாசர், நிழல்கள் ரவி, அருள் தாஸ் உள்ளிட்டோர் இப்படத்தில் நடித்துள்ளனர்.
The first-look poster of the movie Marriage Story has been released.
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