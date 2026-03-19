Dinamani
வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து 2.8 லட்சம் இந்தியர்கள் நாடு திரும்பினர்!மேற்கு வங்க தேர்தல்: பாஜகவின் 2 ஆம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு! சென்னை தென்மண்டல வானிலை மைய தலைவரானார் சிவானந்த தாமோதர பை!ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி தலைவர் அதானு சக்ரவர்த்தி திடீர் ராஜிநாமா!பங்குச்சந்தைகள் கடும் வீழ்ச்சி! ரூ. 13 லட்சம் கோடி இழப்பு!தங்கம் விலை ஒரேநாளில் ரூ. 5,360 குறைந்தது! ஒரு கிராம் ரூ. 13,900 ஆகச் சரிவு!
/
செய்திகள்

காளிதாஸ் - 2 புதிய வெளியீட்டுத் தேதி!

காளிதாஸ் - 2 திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு...

News image
Updated On :19 மார்ச் 2026, 12:57 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் பரத் நடிப்பில் உருவான காளிதாஸ் - 2 திரைப்படத்தின் புதிய வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் பரத் காளிதாஸ் திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். ஸ்ரீ செந்தில் இயக்கத்தில் உருவான இப்பாகத்திலும் கொலை வழக்கை விசாரிக்கும் காவல்துறை அதிகாரியாக பரத் நடிக்க, முக்கிய கதாபாத்திரங்கள் அஜய் கார்த்திக், பவானி ஸ்ரீ உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

சாம் சிஎஸ் இசையமைப்பில் உருவான இப்படத்தின் பாடல்களும் டிரைலரும் நாளை (மார்ச் 20) மாலை 6 மணிக்கு வெளியாகவுள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தை வருகிற ஏப். 10 ஆம் தேதி வெளியிட உள்ளதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

Story image

முன்னதாக, ஏப். 3 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

நடிகர் பரத்தின் காளிதாஸ் - 2 வெளியீட்டுத் தேதி!

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நிமிடம் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

53 நிமிடங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு