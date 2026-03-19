காளிதாஸ் - 2 புதிய வெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகர் பரத் நடிப்பில் உருவான காளிதாஸ் - 2 திரைப்படத்தின் புதிய வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் பரத் காளிதாஸ் திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். ஸ்ரீ செந்தில் இயக்கத்தில் உருவான இப்பாகத்திலும் கொலை வழக்கை விசாரிக்கும் காவல்துறை அதிகாரியாக பரத் நடிக்க, முக்கிய கதாபாத்திரங்கள் அஜய் கார்த்திக், பவானி ஸ்ரீ உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
சாம் சிஎஸ் இசையமைப்பில் உருவான இப்படத்தின் பாடல்களும் டிரைலரும் நாளை (மார்ச் 20) மாலை 6 மணிக்கு வெளியாகவுள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தை வருகிற ஏப். 10 ஆம் தேதி வெளியிட உள்ளதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
முன்னதாக, ஏப். 3 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
கர வெளியீட்டு போஸ்டர்!
கர வெளியீட்டுத் தேதி!
பெத்தி புதிய வெளியீட்டுத் தேதி!
வீடியோக்கள்
நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த சீமான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"வெறுப்பு அரசியல் என்ற முள்ளை எடுக்கும் மலர்": சா.பீட்டர் அல்போன்ஸ் புகழாரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
DMK vs CPIM: தொகுதிப் பங்கீட்டில் நடப்பது என்ன?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"இதழியல் வரலாற்றில் மைல்கல் ஈகைப் பெருநாள் மலர்": டாக்டர் கே.வி.எஸ்.ஹபீப் முஹம்மத்
தினமணி வீடியோ செய்தி...