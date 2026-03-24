ஃபிட்னஸ் ரகசியம் இதுதான்: அக்ஷய் குமார்
நடிகர் அக்ஷய் குமார் தன் உடற்தகுதி குறித்து பேசியுள்ளார்.
பாலிவுட்டில் முன்னணி நடிகராக இருப்பவர் அக்ஷய் குமார். பல ஆண்டுகளாகத் திரைத்துறையில் இருப்பதால் தனக்கென தனி ரசிகர்கள் பட்டாளத்தையும் வைத்துள்ளார்.
கதையசமுள்ள படங்களைத் தேர்வு செய்வதால் பெரும்பாலும் இவரது படங்கள் வணிக ரீதியாக மிக மோசமான படமாக இருப்பதில்லை. தமிழில் வெளியான ஜிகர்தண்டா, காஞ்சனா - 2, சூரரைப் போற்று ஆகிய திரைப்படங்களை ரீமேக் செய்தும் நடித்துள்ளார்.
58 வயதாகும் அக்ஷய் குமாரின் தோற்றத்திலும் உடலைப் பேணுவதால் ஆக்சன் கதைகளில் நன்றாகப் பொருந்தக்கூடியவராகவே உள்ளார்.
இந்த நிலையில், நேர்காணலில் உங்க ஃபிட்னஸ் ரகசியம் என்ன? என அவரிடம் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அக்ஷய் குமார், “சூரியன் மறைவதற்கு முன்பாக மாலை 6.30 மணிக்கெல்லாம் இரவு உணவை முடித்துவிடுவேன். இதைவிட பெரிய மந்திரம் எதுவும் இல்லை. இதனை மருத்துவர்களும் மறுக்க மாட்டார்கள்.
உங்கள் உடல்தகுதிக்கு எது நல்லது, எது கெட்டது என்பதை தெரிந்து வைத்திருப்பது அவசியம். உடற்தகுதி என்பது 2 நிமிட நூடுல்ஸாக இருக்கக் கூடாது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...