ஃபிட்னஸ் ரகசியம் இதுதான்: அக்‌ஷய் குமார்

அக்‌ஷய் குமார் சொன்ன ரகசியம்...

அக்‌ஷய் குமார்

Updated On :24 மார்ச் 2026, 11:26 am

நடிகர் அக்‌ஷய் குமார் தன் உடற்தகுதி குறித்து பேசியுள்ளார்.

பாலிவுட்டில் முன்னணி நடிகராக இருப்பவர் அக்‌ஷய் குமார். பல ஆண்டுகளாகத் திரைத்துறையில் இருப்பதால் தனக்கென தனி ரசிகர்கள் பட்டாளத்தையும் வைத்துள்ளார்.

கதையசமுள்ள படங்களைத் தேர்வு செய்வதால் பெரும்பாலும் இவரது படங்கள் வணிக ரீதியாக மிக மோசமான படமாக இருப்பதில்லை. தமிழில் வெளியான ஜிகர்தண்டா, காஞ்சனா - 2, சூரரைப் போற்று ஆகிய திரைப்படங்களை ரீமேக் செய்தும் நடித்துள்ளார்.

58 வயதாகும் அக்‌ஷய் குமாரின் தோற்றத்திலும் உடலைப் பேணுவதால் ஆக்சன் கதைகளில் நன்றாகப் பொருந்தக்கூடியவராகவே உள்ளார்.

இந்த நிலையில், நேர்காணலில் உங்க ஃபிட்னஸ் ரகசியம் என்ன? என அவரிடம் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அக்‌ஷய் குமார், “சூரியன் மறைவதற்கு முன்பாக மாலை 6.30 மணிக்கெல்லாம் இரவு உணவை முடித்துவிடுவேன். இதைவிட பெரிய மந்திரம் எதுவும் இல்லை. இதனை மருத்துவர்களும் மறுக்க மாட்டார்கள்.

உங்கள் உடல்தகுதிக்கு எது நல்லது, எது கெட்டது என்பதை தெரிந்து வைத்திருப்பது அவசியம். உடற்தகுதி என்பது 2 நிமிட நூடுல்ஸாக இருக்கக் கூடாது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

actor akshay kumar told had a dinner at before 6.30 pm it will helps your fitness

இந்தியளவில் பேசுபொருளான ரஜினி... என்ன காரணம்?

அப்போதெல்லாம் கண்ணீர் விட்டிருக்கிறேன்: ஸ்ரீலீலா

எம். ஆர். ராதா மகள் என்பதை நிரூபித்திருக்கிறேன்: ராதிகா சரத்குமார்

எம். ஆர். ராதா மகள் என்பதை நிரூபித்திருக்கிறேன்: ராதிகா சரத்குமார்

எனக்கு தடையாக இருக்கும் அந்த சிலர்... சிவகார்த்திகேயன் பேச்சு!

எனக்கு தடையாக இருக்கும் அந்த சிலர்... சிவகார்த்திகேயன் பேச்சு!

சூர்யா - 47 இப்படித்தான் இருக்கும்: ஜித்து மாதவன்

சூர்யா - 47 இப்படித்தான் இருக்கும்: ஜித்து மாதவன்

இடதுசாரி அரசியலைப் பாதுகாக்கவே இந்த 8 தொகுதிகள்! Thirumavalavan Press meet | VCK
என்ன செய்தார் பெரியார்? - Seeman சர்ச்சைப் பேச்சு! | TN election 2026 | NTK
நாங்க நாலு பேரு பாடல் வெளியீடு!
Podcast | அதிமுக தலைமையில் NDA தலைவர்கள்! | News & Views | Epi - 18 | #ndaalliance #admkalliance
