இளையராஜாவின் முதல் சிம்பொனி! விரைவில் அனைத்து தளங்களிலும் வெளியீடு!

இசைஞானி இளையராஜாவின் முதல் சிம்பொனி அனைத்து ஆடியோ தளங்களிலும் வெளியாகவுள்ளது.
இசையமைப்பாளர் இளையராஜா 'வேலியண்ட்’ எனப் பெயரிட்ட தன் சிம்பொனி இசையை லண்டனில் கடந்தாண்டு மார்ச் மாதம் அரங்கேற்றம் செய்தார்.
சிம்பொனி இசைக்கென பிரபலமான ராயல் பில்ஹார்மோனிக் ஆர்கெஸ்ட்ரா குழு 45 நிமிடங்கள் நீடிக்கக்கூடிய இளையராஜாவின் சிம்பொனி இசைக்குறிப்புகளை வாசித்து அசத்தினர்.
சிம்பொனியை எழுதி அதனை சர்வதேச அளவில் அரங்கேற்றிய ஆசிய கண்டத்தின் முதல் இசையமைப்பாளர் என்ற பெருமையை இதன்மூலம் இளையராஜா பெற்றார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தனது ரசிகர்கள் கேட்பதற்காக சிம்பொனி இசையை இளையராஜா சென்னையில் வருகிற மே 30 ஆம் தேதி அரங்கேற்றம் செய்வதாக முன்னர் அறிவித்திருந்தார். அடுத்த வாரம் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது. மேலும், பொதுவெளியில் அவரது சிம்பொனி இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை.
இந்த நிலையில், இளையராஜாவின் ‘வேலியண்ட்’ சிம்பொனி அனைத்து ஆடியோ வெளியீட்டுத் தளங்களிலும் வருகிற ஜூன் 1 அன்று வெளியாகும் என அவரது இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தும் மெர்குரி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
இதனால், இசைஞானி இளையராஜாவின் சிம்பொனி இசையை வருகிற ஜூன் 1 முதல் அனைவரும் கேட்டு ரசிக்க முடியும்.
Ilaiyaraaja's First Symphony Releasing Soon on All Platforms
