மோகன்லாலின் திரிஷ்யம் - 3 படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

நடிகர் மோகன்லால் நடிப்பில் வெளியான திரிஷ்யம் - 3 திரைப்படத்தின் மேக்கிங் (படப்பிடிப்பு) விடியோ வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் மோகன்லால் இயக்குநர் ஜீத்து ஜோசஃப் கூட்டணியில் உருவான திரிஷ்யம் திரைப்படத் தொடரின் மூன்றாம் பாகம் கடந்த வியாழக்கிழமை வெளியானது.
பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இப்படம் ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றமளிக்கும் விதமாக இருப்பதாக விமர்சனங்கள் மூலம் தெரிய வந்துள்ளன.
இருப்பினும், இப்படத்திற்கான ஆர்வம் காரணமாக பெரியளவில் டிக்கெட் முன்பதிவுகள் நடைபெற்றன. இதனால், முதல்நாளிலேயே ரூ. 45 கோடி வரை வசூலித்தது.
ஆச்சரியப்படும் விதமாக 58 மணி நேரத்தில் இப்படம் ரூ. 100 கோடியை வசூலித்துவிட்டதாக அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததது.
இந்த நிலையில், ஹவுஸ் ஃபுல் காட்சிகளாக ஓடிக்கொண்டிருப்பதாகப் படக்குழு கூறியுள்ளது. படத்தின் மேக்கிங் (படப்பிடிப்பு) விடியோவையும் வெளியிட்டுள்ளது.
Drishyam 3 - Behind The Scenes | Mohanlal | Jeethu Joseph
