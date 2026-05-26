வாழை - 2 படத்தைத் தயாரிக்கும் நெட்பிளிக்ஸ்?

இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கும் வாழை - 2 திரைப்படத்தை நெட்பிளிக்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கவுள்ளதாம்.
இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் உருவான வாழை திரைப்படம் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வெற்றிப்படமானது. உண்மைச் சம்பவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவான இப்படம் உணர்வுப்பூர்வமாக பலரிடம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.
தற்போது, இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை இயக்கும் பணிகளில் மாரி செல்வராஜ் ஈடுபட்டு வருகிறார். இதில், நடிகர்கள் கதிர், பிரியங்கா மோகன், கயாடு லோஹர் உள்ளிட்டோர் நடிப்பதாகவும் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையமைக்க உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தை நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி நிறுவனம் தயாரிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. முதல் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றிருந்ததால் இரண்டம் பாகத்தின் மீதும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
Netflix is reportedly set to produce Vaazhai 2, the film directed by Mari Selvaraj.
