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ஃபேமிலி பாய் படத்தின் முதல் பாடலை வெளியிட்ட இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன்

இயக்குநர் மித்துன் மாணிக்கம் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ஃபேமிலி பாய் திரைப்படத்தின் முதல் பாடலை இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் வெளியிட்டுள்ளார்.

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இயக்குநர் மித்துன் மாணிக்கம் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'ஃபேமிலி பாய்' திரைப்படத்தில் மித்துன் மாணிக்கம், எம். சுகுமார், சரண் சுதாகரன், அனுகிரஹா எஸ். நம்பியார் , நிகிலா சங்கர், அனிதா சம்பத், 'பசங்க' சிவகுமார், சிவம், அருள் தாஸ், பி. எல். தேனப்பன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

உண்மைச் சம்பவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆக்சன் த்ரில்லராக உருவாகி வரும் இத்திரைப்படத்தை மெக்கானிக் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ளது.

டிசம்பர் மாதம் 11-ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இத்திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற ‘சரியா.. சதியா...’ எனத் தொடங்கும் முதல் பாடலை படக்குழுவினர் வெளியிடப்பட்டுள்ளனர்.

கார்த்திக் கே கதிரவன் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு நிர்மல் JP இசையமைத்திருக்கிறார். படத்தொகுப்பு பணிகளை ஜிஜேந்திரன். V கவனிக்க, கலை இயக்கத்தை C. K. முஜிபுர் ரஹ்மான் செய்துள்ளார்.

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