பாகிஸ்தானின் முதல் நெட்பிளிக்ஸ் தொடரின் டிரைலர்!
நெட்பிளிக்ஸின் பாகிஸ்தான் இணையத் தொடர் குறித்து...
நெட்பிளிக்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்த முதல் பாகிஸ்தான் இணையத் தொடரின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
உலகம் முழுக்க பல கோடி சந்தாதாரர்களைக் கொண்ட நெட்பிளிக்ஸ் நிறுவனம் நேரடியாகவும் திரைப்படங்களை, இணையத் தொடர்களை, ஆவணப்படங்களைத் தயாரிக்கவும் செய்கிறது.
இந்தியாவிலும் சாக்ரட் கேம்ஸ் (sacred games), தில்லி கிரைம்ஸ் (delhi crimes) ஆகியவை நெட்பிளிக்ஸால் நேரடியாகத் தயாரிக்கப்பட்டு வரவேற்பைக் கண்டன.
இந்த நிலையில், உலக அளவில் பெரிய பொழுதுபோக்கு ஓடிடி நிறுவனமான நெட்பிளிக்ஸ் தன் முதல் பாகிஸ்தான் இணையத் தொடரைத் தயாரித்துள்ளது.
ஜோ பச்சே ஹைன் சங்க் சமேத் லோ (Jo Bache Hain Sang Samet Lo) எனப் பெயரிடப்பட்ட இத்தொடர் டிச. 4 ஆம் தேதி நெட்பிளிக்ஸில் வெளியாகிறது. இதனை ஃபர்ஹாத் இஸ்திக் இயக்கியுள்ளார்.பிரபல பாகிஸ்தான் நடிகர்களான ஃபவாத் கான், மஹிரா கான், ஹனியா ஆமிர் உள்ளிட்டோர் இத்தொடரில் நடித்துள்ளனர். தற்போது, இதன் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.
jo bachy hain sang samait lo trailer
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