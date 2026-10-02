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மரகத நாணயம் 2 படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

நடிகர் ஆதி நடிப்பில் உருவாகும் மரகத நாணயம் 2 படத்தின் படப்பிடிப்பு குறித்து...

The film crew of *Maragadha Naanayam 2*

மரகத நாணயம் 2 படப்பில் படக்குழுவினர் - படம்: எக்ஸ் / பேஸன் ஸ்டூடியோஸ்

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நடிகர் ஆதி நடிப்பில் ஏ.ஆர்.கே. சரவணன் இயக்கத்தில் உருவாகும் மரகத நாணயம் 2 படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்ததாகப் படக்குழு விடியோ வெளியிட்டுள்ளது.

கடந்த 2017-ல் நடிகர்கள் ஆதி, நிக்கி கல்ராணி, முனீஸ்காந்த், அருண்ராஜா காமராஜ், ஆனந்தராஜ் ஆகியோரின் நடிப்பில் உருவான மரகத நாணயம், வசூல் ரீதியாகவும் விமர்சன ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

முதல் பாகத்தில் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, மரகத நாணயத்தின் 2 ஆம் பாகமும் உருவாகியுள்ளது. இந்தப் படத்துக்கு திபு நினன தாமஸ் இசை, தீபக் மேனன், பிவி சங்கர் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார்கள்.

இயக்குநர் ஏ.ஆர்.கே. சரவணன் இயக்கத்தில், பேஸன் ஸ்டூடியோஸ் மற்றும் ஆக்ஸஸ் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இரண்டாம் பாகத்திலும் ஆதி, நிக்கி கல்ராணி உள்ளிடோர் நடித்துள்ளார்கள்.

இந்தப் படத்தில் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் லெஜண்டரி நடிகர் சத்யராஜும் நடித்துள்ளார். முதல் பாகத்தில் பணியாற்றிய குழுவினரே இரண்டாம் பாகத்திலும் இருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த நிலையில், படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்ததாகப் படக்குழு விடியோ வெளியிட்டு உறுதிசெய்துள்ளது. போஸ்ட் புரடக்‌ஷன் வேலைகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

Summary

Maragadha Naanayam 2 shooting has been wrapped up

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