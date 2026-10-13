ஓடிடியில் ஐஆம் கேம் படத்தை எதில், எப்போது பார்க்கலாம்?
ஐஆம் கேம் படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...
ஐஆம் கேம் படத்தின் போஸ்டர் - படம்: எக்ஸ்
துல்கர் சல்மான் நாயகனாக நடித்து வெளியான ஐஆம் கேம் படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பான தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
நஹால் ஹிதாயத் இயக்கத்தில் நடிகர் துல்கர் சல்மான் நாயகனாக நடித்த திரைப்படம் ஐஆம் கேம். துல்கர் சல்மானின் தயாரிப்பு நிறுவனம் மிகப்பெரிய செலவில் இப்படத்தைத் தயாரித்திருந்தது.
ஆனால், இந்தப் படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்களே கிடைத்ததால், வணிக ரீதியாக தோல்வியைச் சந்தித்தது. சூதாட்டத்தை மையப்படுத்திய திரில்லர் திரைப்படமாக இந்தப் படம் எடுக்கப்பட்டு இருந்தது.
மேலும், இந்தப் படத்தில் கதிர், கயாது லோஹர், ஆண்டனி வர்கீஸ், இயக்குநர் மிஷ்கின், சம்யுக்தா விஸ்வநாதன் ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
அன்பு, அறிவு சகோதரர்கள் சண்டைப் பயிற்சியாளர்களாக பணியாற்றியுள்ளனர். ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையமைத்த இந்தப் படத்தின் பாடல்கள் ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்று வருகிறது.
இந்த நிலையில், ஐஆம் கேம் திரைப்படம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் அக். 16 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
Summary
Details regarding the OTT release of the film I Am Game, starring Dulquer Salmaan, have been revealed.
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