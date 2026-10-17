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ஓடிடியில் வெளியான ஊர்வசியின் ஆஷா

அறிமுக இயக்குநர் சஃபர் சனல் இயக்கத்தில் நடிகை ஊர்வசி நடிப்பில் உருவான ஆஷா திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.

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தயாரிப்பாளர் விநாயகா அஜித் தயாரித்துள்ள இந்தத் திரைப்படத்தில் ஜோஜு ஜார்ஜ், ஐஸ்வர்யா லட்சுமி, விஜயராகவன், லட்சுமி மேனன், பாக்யலட்சுமி மற்றும் அஜயன் அடாட் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

ஏற்கெனவே திரையரங்குகளில் வெளியான இந்தத் திரைப்படமானது தற்போது மலையாளம் ஜீ5ல் வெளியாகியுள்ளது.

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