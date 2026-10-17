ஓடிடியில் வெளியான ஊர்வசியின் ஆஷா
அறிமுக இயக்குநர் சஃபர் சனல் இயக்கத்தில் நடிகை ஊர்வசி நடிப்பில் உருவான ஆஷா திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.
தயாரிப்பாளர் விநாயகா அஜித் தயாரித்துள்ள இந்தத் திரைப்படத்தில் ஜோஜு ஜார்ஜ், ஐஸ்வர்யா லட்சுமி, விஜயராகவன், லட்சுமி மேனன், பாக்யலட்சுமி மற்றும் அஜயன் அடாட் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
ஏற்கெனவே திரையரங்குகளில் வெளியான இந்தத் திரைப்படமானது தற்போது மலையாளம் ஜீ5ல் வெளியாகியுள்ளது.
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