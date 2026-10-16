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ஓடிடியில் வெளியானது ஊர்வசியின் ஆஷா!

நடிகை ஊர்வசி நடித்துள்ள ஆஷா படம் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது குறித்து...

Poster for the film 'Asha'

ஆஷா படத்தின் போஸ்டர் - படம்: ஜீ 5

Updated On :

நடிகை ஊர்வசி நடித்துள்ள ஆஷா படம் ஜீ 5 ஓடிடி தளத்தில் இன்று (அக்.16) வெளியாகியுள்ளது. தமிழ், மலையாளம், கன்னடம், ஹிந்தி, தெலுங்கு என பான் இந்திய மொழிகளில் வெளியாகியுள்ளது.

அஜித் விநாயக ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் அறிமுக இயக்குநர் சஃபர் சனல் இயக்கத்தில் உருவான ஆஷா திரைப்படம் செப்.11ஆம் தேதி திரையரக்குகளில் வெளியானது.

உளவியல் ரீதியாக உருவான இந்தப் படம் விமர்சன ரீதியாக மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றது. குறிப்பாக ஊர்வசியின் நடிப்பு ரசிகர்களிடம் பாராட்டைப் பெற்றது.

இந்தப் படத்தில் ஐஸ்வர்யா லக்‌ஷ்மி ஊர்வசியின் மகளாக நடித்திருப்பார். மது நீலகண்டன் ஒளிப்பதிவில் காட்சிகள் சிறப்பாக எடுக்கப்பட்டிருந்ததாக ரசிகர்கள் பாராட்டி இருந்தார்கள்.

இந்தப் படத்திக்கு கோவிந்த் வசந்தா இசையமைத்திருக்கிறார். ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் பான் இந்திய மொழிகளில் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

உள்ளொழுக்கு திரைப்படத்திற்காக சிறந்த துணை நடிகைக்கான தேசிய விருதை சமீபத்தில் ஊர்வசி வென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Urvashi, Joju George aasha film released on OTT today

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