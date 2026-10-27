பிக் பாஸில் இருந்து வெளியேறியது கனவுபோல் உள்ளது: ஷமா
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறிய பிறகு ஷமா பேசியது தொடர்பாக...
ஷமா - எக்ஸ்
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறியது கனவுபோல் உள்ளதாக ஷமா தெரிவித்துள்ளார்.
எவிக்ஷன் ஃபிரீ பாஸ் தன்னிடம் இருந்தும் அதனைப் பயன்படுத்தாமல் வெளியேறியது வருத்தமாக உள்ளதாகவும், மற்ற போட்டியாளர்களும் அதனை பயன்படுத்தாமலே வெளியேற வேண்டும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சி 8 வது வாரத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் காமன்மேன் பிரதிநிதியாக பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட ஷமா, கடந்த வாரத்துடன் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறினார்.
பிக் பாஸ் வரலாற்றில் முதல்முறையாக எவிக்ஷன் ஃபிரீ பாஸ் வென்றிருந்தாலும், அதனை பயன்படுத்தாததால் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார். அதனை அந்த வாரத்தில் பயன்படுத்தியிருந்தால், பிக் பாஸ் வீட்டில் போட்டியாளராக நீடித்திருக்கலாம். இதனை தொகுப்பாளர் ரம்யா கிருஷ்ணனும் அவரிடம் கேட்டிருந்த நிலையில், தான் இந்த வாரம் நன்றாக விளையாடியிருந்ததால் அதனை பயன்படுத்தவில்லை என ஷமா பேசியிருந்தார்.
இந்நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய பிறகு இது குறித்து ஷமா பேசியதாவது:
''எவிக்ஷன் ஃபிரீ பாஸ் பயன்படுத்தாமலேயே பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறியது வருத்தமளிக்கிறது. பிக் பாஸ் வரலாற்றிலேயே இதனை வென்ற முதல் நபராக மாறியது மகிழ்ச்சி. நான் நன்றாக விளையாடியிருந்ததால், அந்த வாரத்தில் அதனை பயன்படுத்தவில்லை. இது குறித்து இனி பேசினால் என்னால் தாங்கிக்கொள்ள முடியாது'' எனக் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், ''பிக் பாஸ் வீட்டில் இன்னும் இருவரிடம் எவிக்ஷன் ஃபிரீ பாஸ் இருப்பதால், அவர்களும் அதனை பயன்படுத்தாமலேயே வெளியேற வேண்டும். பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறியது ஒரு கனவு போல உள்ளது. நான் என்னுடைய முழுமையான பங்களிப்பை அளித்தேன்'' என ஷமா பேசியிருந்தார்.
Summary
Bigg boss 10 tamil Exiting Bigg Boss feels like a dream evicted contestant Shama
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