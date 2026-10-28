கிரைம் த்ரில்லர் படத்தில் நாயகனாக நடிக்கும் சென்னை 600028 நடிகர்!
இனிகோ பிரபாகர் நாயகனாக நடிக்கும் மின்னும் ஓர் இரவு படம் குறித்து...
மின்னும் ஓர் இரவு படத்தின் போஸ்டர் - படம்: எக்ஸ்
டாக்டர் பி. ராபர்ட் ராஜ், தனது எஸ்.பி. ராபர்ட் புரொடக்ஷன்ஸ் பேனரில் தயாரித்துள்ள 'மின்னும் ஓர் இரவு' திரைப்படத்தை சிவபிரபு செல்வராஜ் இயக்கியுள்ளார்.
இனிகோ பிரபாகர் பிரதான வேடத்தில் நடித்துள்ள 'மின்னும் ஓர் இரவு' உலகெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் நவம்பர் மாதம் வெளியாகிறது.
மேலும் இந்தப் படத்தில், அஞ்சு கிருஷ்ணா அஷோக், சுப்பிரமணியம் சிவா, சத்யா, அருவி பாலா, உதயா, யாசர், ராஜன், அருவி மதன், பசுபதி உள்ளிட்டோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
'மின்னும் ஓர் இரவு' திரைப்படத்திற்கு சுரேஷ்குமார் சுந்தரம் ஒளிப்பதிவு செய்ய, பிரணவ் சூரஜ் இசையமைத்துள்ளார். படத்தொகுப்பை எஸ்.என். பாசில் கையாண்டுள்ளார்.
ஒர் இரவில் நடக்கும் விறுவிறுப்பான கிரைம் த்ரில்லர் பாணியில் 'மின்னும் ஓர் இரவு' திரைப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்லது.
நடிகர் இனிகோ பிரபாகர் சாக்லெட், ஜி, சென்னை 600028, சுந்தரபாண்டியன், ஆர்கே நகர் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து கவனம் பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The film 'Minnum Oor Iravu', produced by Dr. P. Robert Raj under his banner S.P. Robert Productions, has been directed by Sivaprabhu Selvaraj.
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