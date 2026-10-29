ஓம் கேங்ஸ்டர் கதை மட்டுமல்ல... ராஜ்குமார் பெரியசாமி விளக்கம்!
ஓம் திரைப்படம் குறித்து ராஜ்குமார் பெரியசாமி...
நடிகர்கள் தனுஷ், மம்மூட்டி.
இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி ஓம் திரைப்படம் குறித்து பேசியுள்ளார்.
நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான ஓம் திரைப்படம் வருகிற நவ. 20 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. கர திரைப்பட தோல்விக்குப் பின் வெளியாகும் தனுஷ் திரைப்படம் என்பதால் எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படம் குறித்து நேர்காணலில் பேசிய இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி, “தனுஷ் சார் இதற்கு முன் ஓம் திரைப்படத்தில் நடித்தது போன்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவில்லை. என் முதல் திரைப்படம் ரங்கூன் வெளியீட்டின் போது, ஓம் கதையை எழுதியிருந்தேன். அமரன் டீசர் வெளியீட்டிற்கு முன்பாக இக்கதையை தனுஷிடம் சொன்னேன். ரங்கூனைப் பார்த்துவிட்டு அவர் உடனே ஒப்புக்கொண்டார்.
ஓம் திரைப்படத்தில் பல கிளைக்கதைகள் இருக்கின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காக அனைத்து கதாபாத்திரங்களும் ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்கின்றனர். ஓம் வெறும் கேங்ஸ்டர் கதை மட்டுமல்ல. இது, உணர்வுப்பூர்வமான திரைப்படமும் கூட. நடிகர் மம்மூட்டி சாரின் கதாபாத்திரம் மார்ட்டின் ஸ்கார்சிஸி திரைப்படத்தில் வரும் அமெரிக்க குடியேறி போல் எழுதப்பட்டுள்ளது. ஓம் சாப்டர் 1 மற்றும் சாப்டர் 2-க்கு இடையே எந்தத் தொடர்பும் இல்லை. இது தனியான கதையாகவே உருவாகியுள்ளது.” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
Director Rajkumar Periasamy has spoken about the film 'Om'.
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