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ரவி மோகன் திரைப்படத்திற்கு இசையமைக்கும் கெனிஷா?

ரவி மோகன் இயக்குநராகும் திரைப்படத்திற்கு இசையமைக்கும் கெனிஷா...

ரவி மோகன், கெனிஷா

Published On :1 செப்டம்பர் 2026, 2:53 pm IST

ரவி மோகன் இயக்குநராகும் திரைப்படத்தின் மூலம் பாடகி கெனிஷா இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகிறாராம்.

நடிகர் ரவி மோகன் நடித்த கராத்தே பாபு திரைப்படம் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து ப்ரோ கோட், பென்ஸ் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடிப்பதுடன், இயக்குநராக ஆன் ஆர்டினரி மேன் (An ordinary man) என்கிற திரைப்படத்தையும் இயக்கி வருகிறார். இதில் நடிகர் யோகி பாபு நாயகனாக நடிக்க, ரவி மோகனே தயாரிக்கவும் செய்கிறார்.

இந்த நிலையில், ரவி மோகன் இயக்கும் ஆன் ஆர்டினரி மேன் திரைப்படத்திற்கு இசையமைக்க உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கான, இசைப் பணிகளை கெனிஷா தொடங்கியுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

நடிகர் ரவி மோகன் தன் மனைவி ஆர்த்தியிடமிருந்து விவாகரத்து பெற நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். இதற்கிடையே, பாடகி கெனிஷாவுடன் ரவி மோகன் உறவில் இருந்தார். இருவரும் இணைந்து பொது நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்வது; சுற்றுலா செல்வது என புகைப்படங்களை வெளியிட்டனர்.

ஆனால், சில மாதங்களுக்கு முன் கெனிஷா இனி யாருடைய வாழ்க்கையிலும் நான் இல்லை என விடியோ வெளியிட்டார். தற்போது, கெனிஷா மீண்டும் ரவி மோகனுடன் இணைவது கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

It is reported that a music composer is making their debut through the film being directed by singer Kenisha Ravi Mohan.

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