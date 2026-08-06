ப்ரோ கோட் திரைப்படத்தின் பெயர் ப்ரோ கிளப் ஆனது!

நடிகர் ரவி மோகன் தயாரிப்பில் உருவாகும் ப்ரோ கோட் திரைப்படத்தின் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் ரவி மோகன் தயாரித்து நாயகனாக நடிக்கும் புதிய படத்தை இயக்குநர் கார்த்திக் யோகி இயக்குகின்றார். இந்தப் படத்தில் எஸ்.ஜே. சூர்யா, அர்ஜுன் அசோகன், ஷ்ரத்தா ஸ்ரீநாத், மாளவிகா மனோஜ், ஸ்ரீ கௌரி பிரியா ஆகியோரும் நடிக்கின்றனர்.
இப்படத்திற்கு, “ப்ரோ கோட்” எனப் பெயரிடப்பட்டிருந்த நிலையில் அந்தப் பெயரின் உரிமம் தங்களுடையது எனக் கோரி தில்லியைச் சேர்ந்த பிரபல மதுபான நிறுவனம் ஒன்று வழக்குத் தொடர்ந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, ஒரே பெயரை வணிக ரீதியாகப் பயன்படுத்துவது விதிமீறலாகத் தெரிவதாகக் கூறிய தில்லி உயர் நீதிமன்றம் வழக்கு முடியும் வரையில் திரைப்படத்தின் விளம்பரங்கள் மற்றும் வெளியீட்டிற்கு ப்ரோ கோட் என்ற பெயரைப் பயன்படுத்த தடை விதித்தது.
இந்த நிலையில், நேர்காணலில் பேசிய நடிகர் ரவி மோகன், “ப்ரோ கோட் திரைப்படத்தின் பெயரை ப்ரோ கிளப் (bro club) எனப் பெயரிட்டுள்ளோம்” எனத் தெரிவித்துள்ளார். மூன்று நண்பர்களின் திருமண வாழ்வில் நடக்கும் ஜாலியான கதையாக இது உருவாகி வருகிறது.
The title of the film bro Code, produced by actor Ravi Mohan, has been changed.
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