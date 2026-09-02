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டிமான்டி காலனி - 3 வெளியீட்டுத் தேதியில் மாற்றம்?

டிமான்டி காலனி - 3 வெளியீடு குறித்து...

Published On :2 செப்டம்பர் 2026, 11:20 am IST

டிமான்டி காலனி - 3 திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதியில் மாற்றம் ஏற்பட உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் அஜய் ஞானமுத்து இயக்கிக்கத்தில் நடிகர் அருள்நிதி நடிப்பில் டிமான்டி காலனி - 3 திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. முதல் மற்றும் இரண்டாம் பாகங்களுக்குக் கிடைத்த வரவேற்பு காரணமாக 3 ஆம் பாகத்தின் வெளியீட்டுக்கும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது.

இப்படத்தின் சாட்டிலைட் மற்றும் ஓடிடி உரிமத்தை ஜீ5 நிறுவனம் ரூ. 50 கோடிக்குக் கைப்பற்றியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும், இதுவே அதிக ஓடிடி தொகைக்கு விற்பனையான முதல் தமிழ் ஹாரர் திரைப்படம் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், டிமான்டி காலனி - 3 திரைப்படம் வருகிற செப். 11 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போதைய தகவலின்படி சில காரணங்களால் இப்படத்தை அக். 1 ஆம் தேதி வெளியிடத் தயாரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

Reports indicate that there will be a change in the release date of the movie Demonte Colony 3.

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