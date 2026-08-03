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ரத்தத்த தா..! டிமான்டி காலனி - 3 முதல் பாடல்!

டிமான்டி காலனி - 3 திரைப்படத்தின் முதல் பாடல்...

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Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 5:06 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

டிமான்டி காலனி - 3 திரைப்படத்தின் முதல் பாடலை வெளியிட்டுள்ளனர்.

இயக்குநர் அஜய் ஞானமுத்து இயக்கிக்கத்தில் நடிகர்கள் அருள்நிதி, பிரியா பவானி சங்கர் நடிப்பில் டிமான்டி காலனி - 3 திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. முதல் மற்றும் இரண்டாம் பாகங்களுக்குக் கிடைத்த வரவேற்பு காரணமாக 3 ஆம் பாகத்தின் வெளியீட்டுக்கும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது.

இப்படத்தின் சாட்டிலைட் மற்றும் ஓடிடி உரிமத்தை ஜீ5 நிறுவனம் ரூ. 50 கோடிக்குக் கைப்பற்றியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதுவே அதிக ஓடிடி தொகைக்கு விற்பனையான முதல் தமிழ் ஹாரர் திரைப்படம் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முதல் பாடலான ரத்தத்த தா பாடலை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். சாம் சிஎஸ் இசைத்து பாடிய இப்பாடலை மோகன் ராஜன் எழுதியுள்ளார். டிமான்டி காலனி - 3 வருகிற செப். 10 ஆம் தேதி திரைக்கு வரவுள்ளது.

The first song from the movie Demonte Colony 3 has been released.

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