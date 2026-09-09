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காவல்துறை அதிகாரியாக நடிக்கும் மகாநதி சீரியல் நாயகன்!

மகாநதி தொடரில் நாயகனாக நடித்த சுவாமிநாதன் அனந்தராமன், புதிய தொடரில் காவல் துறை அதிகாரியாக நடிக்கவுள்ளது குறித்து...

சுவாமிநாதன் அனந்தராமன் - இன்ஸ்டாகிராம்

Published On :

மகாநதி தொடரில் நாயகனாக நடித்த சுவாமிநாதன் அனந்தராமன் புதிய தொடரில் காவல் துறை அதிகாரியாக நடிக்கவுள்ளார்.

காற்றின்மொழி, வேலைக்காரன், ஈரமானரோஜாவே, சின்னதம்பி, சிவா மனசுல சக்தி உள்ளிட்ட தொடர்களை தயாரித்த டெலி ஃபேக்டரி இந்தத் தொடரையும் தயாரிக்கவுள்ளது.

தெலுங்கு மொழித் தொடர்களில் நடித்ததன் மூலம் சின்ன திரையில் அறிமுகமானவர் நடிகர் சுவாமிநாதன் அனந்தராமன். 2020 ஆம் ஆண்டு மிதுன ராசி என்ற தெலுங்கு மொழித் தொடரில் நடித்தார்.

இதில் கிடைத்த வரவேற்பைத் தொடர்ந்து நுவ்வு நேனு பிரேமா என்ற தொடரில் நாயகனாக நடித்தார். காதலை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்ட இந்தத் தொடர் ரசிகர்களிடம் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றது.

இதில் பலதரப்பட்ட ரசிகர்களைக் கவர்ந்ததால், தமிழ் மொழியில் காற்றுக்கென்ன வேலி என்ற தொடரிலும் சுவாமிநாதன் நடித்திருந்தார். பின்னர் மகாநதி தொடரில் நாயகனாக நடித்து நட்சத்திர நடிகரானார்.

தமிழில் இவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளதால், அடுத்தடுத்து தமிழில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். தற்போது புதிய தொடர் ஒன்றில் நாயகனாக சுவாமிநாதன் நடிக்கிறார்.

காவல் துறை உடையில் இத்தொடருக்காக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களும் இணையத்தில் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது. இதனால், புதிய தொடரில் காவல் துறை அதிகாரியாக சுவாமிநாதன் நடிப்பார் எனத் தெரிகிறது.

இத்தொடரின் நாயகிகள் குறித்த அறிவிப்பு இதுவரை வெளியாகவில்லை. காற்றின்மொழி, வேலைக்காரன், ஈரமான ரோஜாவே, சின்னதம்பி, சிவா மனசுல சக்தி உள்ளிட்ட தொடர்களை தயாரித்த டெலி ஃபேக்டரி இந்தத் தொடரையும் தயாரிக்கவுள்ளது. விஜய் தொலைக்காட்சியில் இத்தொடர் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.

Summary

Mahanadhi serial lead actor plays a police officer

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