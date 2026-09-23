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ஓடிடியில் வெளியாகும் அமானுஷ்யம், மர்மங்கள் நிறைந்த திரைப்படம்!

போட்டோகிராபர் படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...

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போட்டோகிராபர் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரா என்ற படத்தின் நாயகனாக அறிமுகமானவர் நடிகை அஷ்ரப். இவர், தற்போது போட்டோகிராபர் என்ற புதிய படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்தப் படம் ஆக. 7 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

நாயகனாக நடித்த அஷ்ரப், படத்தை இயக்கியும் உள்ளார். அவருக்கு ஜோடியாக ஜனனி சுவாமிநாதன் நடித்துள்ளார். ராஜ்குமார் சந்திரசேகரன் இசையமைத்துள்ளார்.

புகைப்படக் கலைஞரான அஷ்ரஃப், யாருடைய கண்களுக்கும் புலப்படாத, தங்க மரத்தை தேடி கொடைக்கானல் பகுதிக்குச் செல்ல திட்டமிடுகிறார். ஆனால், வழி தெரியாமல் திசைமாறி, அமானுஷ்யங்கள் நிறைந்த அடர்ந்த காட்டுக்குள் சிக்கிக்கொள்ளும் அவர், அங்கிருக்கும் மர்மங்களை எதிர்கொண்டு எவ்வாறு வெளியே வருகிறார் என்பதே படத்தின் மையக்கரு.

மேலும் இந்தப் படத்தில் ஆடுகளம் நரேன், கருணாகரன், உறியடி சிவா, வேலா ராமமூர்த்தி, நிழல்கள் ரவி, தேவி மகேஷ், ஜே.பி. ஜெய் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

உளவியல் சார்ந்த சர்வைவல் த்ரில்லர் பாணியில் எடுக்கப்பட்டுள்ள போட்டோகிராபர் படம், செப். 25 ஆம் தேதி அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வெளியாகிறது.

Summary

The OTT release date for the movie Photographer has been officially announced.

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