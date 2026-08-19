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ஓடிடியில் வெளியாகும் திருப்பங்கள் நிறைந்த காதல் திரைப்படம்!

ஸ்ரீனிவாச மங்காபுரம் படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு குறித்து...

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ஸ்ரீனிவாச மங்காபுரம் போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ்

Updated On :19 ஆகஸ்ட் 2026, 6:13 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் மகேஷ் பாபு உறவினர் ஜெய கிருஷ்ணா கட்டமனேனி நடிப்பில் உருவான ஸ்ரீனிவாச மங்காபுரம் திரைப்படம் நாளை(ஆக. 20) ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.

அஜய் பூபதி இயக்கத்தில் ஜெய கிருஷ்ணா கட்டமனேனி மற்றும் ராஷா ததானி ஆகியோர் பிரதான பாத்திரங்களில் நடித்து வெளியான திரைப்படம் ஸ்ரீனிவாச மங்காபுரம்.

மேலும் இந்தப் படத்தில் மோகன் பாபு, வி.கே. நரேஷ் மற்றும் பிரம்மாஜி ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.

அஞ்சனா புரோடக்‌ஷன்ஸ் பேனரில் நாகேந்திர பாபு படத்தை தயாரித்துள்ளார். சமீர் ரெட்டி ஒளிப்பதிவை மேற்கொண்டுள்ளார்.

படத்தின் முதல் பாதி விறுவிறுப்பாகவும், இடைவேளை காட்சி திருப்புமுனையாகவும் அமைந்திருந்ததாக ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்திருந்தனர்.

இந்த நிலையில், ரூ. 25 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்த, ஸ்ரீனிவாச மங்காபுரம் திரைப்படம் நாளை(ஆக. 20) அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட 5 மொழிகளில் வெளியாகிறது.

Summary

The film Srinivasa Mangapuram, starring actor Mahesh Babu's relative Jaya Krishna Ghattamaneni, is set to release on an OTT platform tomorrow (August 20).

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