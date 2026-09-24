பிக் பாஸை விட்டுப் போகும் வரை பயம் இருக்கனும்! ஜேசனை மிரட்டிய ஷமா!
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் காமன்மேன் போட்டியாளர்கள் ஷமா - ஜேசன் மோதிக்கொண்டது குறித்து...
ஷமா , ஜேசன் - இன்ஸ்டாகிராம்
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறும் வரை என் மீதான பயம் இருக்க வேண்டும் என ஜேசன் கெளசிக்கை ஷமா மிரட்டியுள்ளார்.
முயல் டாஸ்க் போட்டியின்போது ஷமாவிடம் நெருங்கி அவரை வீழ்த்தும் முயற்சியில் ஜேசன் ஈடுபட்டிருந்த நிலையில், போட்டியில் இருந்து வெளியேறிய பிறகு ஷமா இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சி 3 வது வாரத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த வாரத்துக்கான ஆளும் அணியின் தலைவராக அவினாஷ் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். ராகவ் எதிரணி தலைவராக உள்ளார்.
இந்த வாரத்தின் மத்தியில் முயல் டாஸ்க் போட்டி வைக்கப்பட்டது. அதாவது முயல் வேடமணிந்து அனைவரும் போட்டியில் பங்கேற்க வேண்டும். போட்டியாளர்கள் கையில் ஸ்டாம்ப் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். போட்டியாளர்கள் ஒருவர் முதுகில் மற்றொருவர் ஸ்டாம்ப் குத்த வேண்டும். அதிக ஸ்டாம்ப் முதுகில் வாங்கிய போட்டியாளர் வெளியேற்றப்படுவார். குறைந்த ஸ்டாம்ப் முதுகில் வாங்கியவர் வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்படுவார்.
இப்போட்டியில் ஒருகட்டத்தில் ஷமா மயக்கமடைந்துவிட்டார். அவருக்கு சக போட்டியாளர்கள் உதவி செய்தனர். அவர் எழுந்து நின்றதும், அவர் முதுகில் ஜேசன் ஸ்டாம்ப் குத்தினார். இதற்கு ஷமா உள்பட சக போட்டியாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
உடல் நிலை தேறிய பிறகு விளையாடலாம், அதுவரை பொறுக்குமாறு அறிவுறுத்தினர். ஆனால், பேசிக்கொண்டு இருக்கும்போதே ஷமா, நடிகர் வினோத் பாபு முதுகில் ஸ்டாம்ப் குத்தினார். இதனால், அவர் மயக்கமடைந்ததப்போன்று நாடகமாடியதாக சிலர் கூறினர்.
ஷமா , ஜேசன்
இதனிடையே அதிக ஸ்டாம்ப் வாங்கியதால் ஷமா வெளியேற்றப்பட்டார். அப்போது பேசிய ஷமா, ஜேசனை கடுமையாக விமர்சித்தார்.
வளர்ந்து கெட்டவன் என்றும், பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறும் வரை என் மீது பயம் இருக்க வேண்டும் எனவும் கூறி அநாகரிகமாகப் பேசினார். இந்த விடியோ இணையத்தில் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.
Summary
Bigg boss 10 tamil shama jeson clash errupts in rabbit task
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