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பிக் பாஸ் வீட்டில் புதிய திருப்பம்! மீண்டும் உள்ளே வரும் லட்சுமி பிரியா, சவின்யா, ஜாவேத்!

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறிய போட்டியாளர்கள் மீண்டும் பிக் பாஸ் வீட்டிற்கு வருவது குறித்து...

Bigg boss 10 Lakshmi Priya, Savinya, and Javed are coming back to house

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழையும் லட்சுமி பிரியா, ஜாவேத், சவின்யா - எக்ஸ்

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விஜய் சேதுபதி மற்றும் வனிதா விஜயகுமார் இணைந்து பரபரப்பான வாரத்துக்கு களம் அமைக்க, பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 10 புதிய திருப்புமுனையை எதிர்கொள்கிறது

இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழையும் லட்சுமி பிரியா, சவின்யா மற்றும் ஜாவேத் ஷெரிப்

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 10 தொடங்கி மூன்று வாரங்கள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், போட்டி ஒரு முக்கியமான திருப்புமுனையை நோக்கி நகர்கிறது.

இன்றைய எபிசோடில் லட்சுமி பிரியா, சவின்யா மற்றும் ஜாவேத் ஷெரிப் ஆகிய மூவரும் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைய உள்ள நிலையில், ஏற்கனவே வீட்டில் இருக்கும் போட்டியாளர்களின் ஆட்டத்திலும் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு திருப்பம் காத்திருக்கிறது.

திருப்புமுனை என்ற தலைப்பில் வெளியாகியுள்ள சமீபத்திய முன்னோட்ட (ப்ரோமோ) விடியோவில், தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதியுடன் வனிதா விஜயகுமாரும் இடம்பெற்றுள்ள நிலையில், போட்டி தற்போது முக்கியமான கட்டத்தை எட்டியுள்ளதால் அடுத்து என்ன நடக்கப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

புதிய மூன்று போட்டியாளர்களின் வருகை பிக் பாஸ் வீட்டின் ஆட்டக் களத்தையே மாற்றக்கூடிய நிலையில், அவர்களின் வருகைக்குப் பின்னால் இன்னும் ஒரு முக்கியமான திருப்பம் உள்ளது.

லட்சுமி பிரியா, சவின்யா மற்றும் ஜாவேத் ஷெரிப் ஆகியோர் ஏற்கனவே வீட்டில் இருக்கும் எந்த போட்டியாளர்களுடன் இணைக்கப்பட உள்ளனர் என்பது இன்றைய எபிசோடில் தெரியவரும் நிலையில், இது போட்டியில் மேலும் ஒரு புதிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்த உள்ளது.

லட்சுமி பிரியா, குமரனுடன் இணைக்கப்படுகிறார்; சவின்யா, அஸ்மிதாவுடன் இணைக்கப்படுகிறார்; ஜாவேத் ஷெரிப், தன்யாவுடன் இணைக்கப்படுகிறார். ஆனால் இதைவிடப் பெரிய திருப்பம் என்னவென்றால் இந்த ஆறு போட்டியாளர்களில் மூவர் மட்டுமே பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 10 வீட்டிற்குள் தொடர்ந்து பயணிக்க உள்ளனர்.

மீதமுள்ள மூவர் வீட்டை விட்டு வெளியேற உள்ளனர். இதனால் ஒவ்வொரு இணைப்பும் வெறும் கூட்டணியாக இல்லாமல், போட்டியாளர்களின் தொடர்ச்சியான பயணத்தையே தீர்மானிக்கும் முக்கியமான அம்சமாக மாறியுள்ளது.

யார் வீட்டில் தொடரப் போகிறார்கள்? யாருடைய பிக் பாஸ் பயணம் முடிவுக்கு வரப்போகிறது? என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே எழுந்துள்ளது.

மூன்று வாரங்களுக்குப் பிறகு வீட்டில் நட்புகள், கூட்டணிகள் மற்றும் தனிப்பட்ட வியூகங்கள் ஏற்கனவே மாறிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில், இந்த புதிய இணைப்புகள் சம்பந்தப்பட்ட போட்டியாளர்களின் ஆட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

யார் யாருடன் இணைக்கப்பட உள்ளனர், இந்த புதிய இணைப்புகள் அவர்களின் பிக் பாஸ் பயணத்தில் என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தப் போகின்றன என்பதே தற்போது எழுந்துள்ள பெரிய கேள்வியாக உள்ளது.

இதனுடன், எபிசோடில் வெளியேற்றத்திலிருந்து விலக்கு பாஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. போட்டியாளர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த புதிய முன்னுரிமை, ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றக்கூடிய மற்றொரு முக்கிய அம்சமாக அமையலாம். தங்களது இடத்தை உறுதி செய்வதற்காக போட்டியாளர்கள் போராடும் நிலையில், இந்த பாஸ் முக்கியமானதாக மாறக்கூடும். இதனால் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

Summary

Bigg boss 10 Lakshmi Priya, Savinya, and Javed are coming back to house

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