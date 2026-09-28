விஜய் சேதுபதியின் ஸ்லம் டாக் படத்தின் க்ளிம்ஸ் விடியோ!
ஸ்லம் டாக் படத்தின் க்ளிம்ஸ் விடியோ வெளியானது குறித்து...
ஸ்லம் டாக் படத்தில் நடிகை ஜரினா வஹாப் - படம்: விடியோ கிளிப்
நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் ஸ்லம் டாக் - 33 டெம்பிள் ரோட் படத்தின் நடிகை ஜரினா வஹாப் கதாபாத்திர க்ளிம்ஸ் விடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
தெலுங்கு திரைப்பட இயக்குநர் புரி ஜெகன்நாத் - நடிகர் விஜய் சேதுபதி கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள புதிய படம் ஸ்லம் டாக் - 33 டெம்பிள் ரோட்.
ஆக்ஷன் பாணி கதைக்களம் கொண்ட இப்படத்தில் தபு, சம்யுக்தா, விடிவி கணேஷ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கிறார்கள். இந்தப் படத்துக்கு ஹர்ஷவர்தன் ராமேஸ்வர் இசையமைத்துள்ளார்.
நடிகர் விஜய் சேதுபதி மாறுபட்ட தோற்றத்தில் நடித்துள்ள இப்படம், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் பான் இந்தியா படமாக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், நடிகை ஜரினா வஹாப் ஜுபைதா இந்தப் படத்தில் ஜுபைதா என்ற பாத்திரத்தில் நடித்திருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகை ஜரினா வஹாப் கதாபாத்திர அறிமுக விடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. அதில், வறுமை மற்றும் பசியின் பிடியில் சிக்கித் தவிக்கும் பெண்ணின் பாத்திரத்தில் நடிகை ஜரினா வஹாப் நடித்திருக்கிறார்.
Summary
The film crew has released a glimpse video of the movie Slumdog - 33 Temple Road, starring actor Vijay Sethupathi.
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