டிமான்டி காலனி - 3 மீதான தடையை ரத்து செய்தது உயர்நீதிமன்றம்!
டிமான்டி காலனி - 3 மீதான இடைக்காலத் தடை ரத்தானது....
டிமான்ட்டி காலனி - 3 போஸ்டர்
டிமான்டி காலனி - 3 திரைப்படத்தின் மீதான இடைக்காலத் தடையை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது.
இயக்குநர் அஜய் ஞானமுத்து இயக்கிக்கத்தில் நடிகர் அருள்நிதி நடிப்பில் டிமான்டி காலனி - 3 திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. முதல் மற்றும் இரண்டாம் பாகங்களுக்குக் கிடைத்த வரவேற்பு காரணமாக 3 ஆம் பாகத்தின் வெளியீட்டுக்கும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது.
இப்படத்தின் சாட்டிலைட் மற்றும் ஓடிடி உரிமத்தை ஜீ5 நிறுவனம் ரூ. 50 கோடிக்குக் கைப்பற்றியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இப்படம் செப். 11 ஆம் தேதி வெளியாக இருந்தது. ஆனால், இப்படத்தின் இணை தயாரிப்பாளர் விஜயா சுப்பிரமணியன் (வொயிட் நைட் எண்டர்டெயின்மென்ட்) தன் கவனத்திற்கு வராமலேயே இப்படத்தின் ஓடிடி உரிமத்தைக் கொடுத்ததாகவும் தங்களுக்குத் தெரியாமலே படத்தை வெளியிடுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டதாகவும் கூறி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் டிமான்டி காலனி - 3 திரைப்படத்தை வெளியிட இடைக்காலத் தடை உத்தரவைப் பெற்றார்.
இதன் வழக்கு விசாரணைகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது டிமான்டி காலனி - 3 திரைப்படத்தின் மீதான இடைக்காலத் தடையை ரத்து செய்வதாக நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது. இதனால், இப்படத்தின் புதிய வெளியீட்டுத் தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
The Madras High Court has lifted the interim stay on the movie Demonte Colony 3.
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