பசுமையான உலகம்-பாதுகாப்பான எதிர்காலம்!

முனைவர் இளங்கோ கட்டிமுத்து
நாம் இயற்கையைக் காக்காவிட்டால், இயற்கை மனிதனைக் காப்பதில்லை என்ற உண்மை இன்று உலகம் முழுவதும் மிகத் தெளிவாக உணரப்படுகிறது. மனிதன் அறிவியல் வளர்ச்சியால் விண்வெளியைக்கூட அடைந்துவிட்டான்; ஆனால், அவன் வாழும் பூமியின் சுற்றுச்சூழல் நாளுக்கு நாள் பாதிக்கப்படுகிறது. காடுகள் அழிக்கப்படுகின்றன; நதிகள் மாசுபடுகின்றன; காற்று விஷமாகிறது; உயிரினங்கள் அழிவின் விளிம்பில் தள்ளப்படுகின்றன.
இந்த ஆபத்தான நிலையை உலக மக்களிடம் எடுத்துரைத்து, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பின் அவசியத்தை உணர்த்துவதற்காக ஆண்டுதோறும் ஜூன் 5-ஆம் தேதி உலக சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு, மரக்கன்று நடுதல், பசுமை வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல், மாசுபாட்டைக் குறைக்கும் முயற்சிகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்தல், இயற்கை வளங்களை சிக்கனமாக பயன்படுத்தும் பழக்கத்தை உருவாக்குதல் மற்றும் எதிர்கால சந்ததிக்கான பாதுகாப்பான பூமியை உருவாக்குதல் ஆகியவை இந்த தினத்தைக் கடைப்பிடிப்பதன் நோக்கமாகும்.
மனிதன் தொடக்க கால வாழ்க்கையை இயற்கையுடன் இயைந்து வாழ்ந்து, பின்னர், அதை அடிமைப்படுத்த எண்ணியபோது மனிதனுக்கும் இயற்கைக்கும் உள்ள தொடர்பில் பிளவு ஏற்பட்டது.
தொழிற்சாலைகள், வாகனங்கள் மற்றும் எரிபொருள் பயன்பாடு காரணமாக காற்று மாசுபடுகிறது. இதனால் ஆஸ்துமா, நுரையீரல் நோய் போன்ற பல்வேறு உடல்நலப் பிரச்னைகள் உருவாகின்றன. ஆறுகள், குளங்கள் மற்றும் கடல்களில் தொழிற்சாலை கழிவுகள், நெகிழிப் பொருள்கள் மற்றும் கழிவுநீர் கலப்பதால் நீர் மாசுபட்டு குடிநீர் தட்டுப்பாடு அதிகரிக்கிறது. மரங்களை வெட்டுதல், நகர வளர்ச்சி மற்றும் தொழில் துறை விரிவாக்கம் காரணமாக காடுகள் குறைந்து வருகின்றன. இதனால், மழை குறைந்து, வறட்சி மற்றும் வெப்பநிலை உயர்வு ஏற்படுகிறது.
ஒருமுறை பயன்படுத்தப்படும் நெகிழிப் பொருள்கள் மண்ணிலும், நீரிலும் சேர்ந்து இயற்கையை கடுமையாகப் பாதிக்கின்றன. பல உயிரினங்கள் நெகிழிக் கழிவுகளால் உயிரிழக்கின்றன. பூமியின் வெப்பநிலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால் வெள்ளம், புயல், வறட்சி, கடல் மட்டம் உயர்வு போன்ற இயற்கைப் பேரழிவுகள் அதிகரிக்கின்றன.
இதனால், சுற்றுச்சூழல் சமநிலை அபாயத்தில் உள்ளது. தினமும் பல்வேறு உயிரினங்கள் அழிந்து வருகின்றன. விஞ்ஞானிகள் இதை "ஆறாவது பேரழிவு' என்று அழைக்கின்றனர். உலகில் காற்று மாசுபாடு அதிகம் உள்ள நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா உள்ளது. தில்லி மட்டுமல்லாமல், பல இந்திய நகரங்கள் "விஷவாயுக் கூடங்கள்' என்று விமர்சிக்கப்படுகின்றன.
சுத்தமான காற்று, வற்றாத தண்ணீர், நோயில்லா வாழ்க்கை என்பதற்கெல்லாம் இன்னும் தீர்வு காணப்படவில்லை என்றே கூற வேண்டும். மக்கள்தொகை அதிகரிக்க அதிகரிக்க, மறுபக்கம் பூமியின் வளங்கள் குறைந்து கொண்டே வருகின்றன.
இந்தியாவில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்காக "சுவச் பாரத்' திட்டம், நெகிழித் தடுப்பு நடவடிக்கைகள், நதி சுத்திகரிப்பு திட்டங்கள், அதிக அளவில் மரநடுகை இயக்கங்கள், சூரிய மற்றும் காற்றாலை மின்சார ஊக்குவிப்பு போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
பள்ளி, கல்லூரிகளில் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் தொடங்கப்பட்டு மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு அளிக்கப்படுகிறது. இந்தியா சூரிய ஆற்றல், காற்று ஆற்றல் போன்ற புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் துறைகள் முன்னேற்றம் கண்டு வருகின்றன.
ஒவ்வோர் உயிரினமும் ஒரு குறிப்பிட்ட பணியைச் செய்கிறது. தேனீக்கள் மகரந்தச் சேர்க்கையை மேற்கொள்கின்றன; மரங்கள் பிராணவாயுவை வழங்குகின்றன; நுண்ணுயிரிகள் மண்ணை வளப்படுத்துகின்றன. இந்த சூழ்நிலை அமைப்பு சேவைகள் இல்லாமல் மனித நாகரிகம் சாத்தியமே இல்லை.
இயற்கையும், எதிர்காலமும் ஒன்றுக்கொன்று பிரிக்க முடியாதபடி தொடர்புடையவை. இயற்கையை மாசுபடுத்தி, அதை சிறுகச் சிறுக சிதைத்தால் நமது எதிர்காலம் பாதிக்கப்படும் என்பதை அனைவரும் உணர வேண்டும். எனவே, "இயற்கையை நேசிப்போம்; பூமியைப் பாதுகாப்போம்' என்ற எண்ணம் ஒவ்வொருவரிடமும் உருவாக வேண்டும்.
உலக சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு தினம் (ஜூன் 5) மனிதர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தியை வழங்குகிறது. பூமி நமக்குச் சொந்தமானது அல்ல; அது முந்தைய தலைமுறையிடமிருந்து நாம் கடன் வாங்கிய செல்வம். எனவே, பூமியைப் பாதுகாப்பது ஒவ்வொருவரின் பொறுப்பாகும். அரசு மட்டும் முயற்சி செய்தால் போதாது; மக்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும்.
"இயற்கையால் உத்வேகம் பெற்று, பருவநிலையை மேம்படுத்துவோம்' என்பதே 2026-ஆம் ஆண்டு உலக சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு தினத்தின் கருப்பொருள். சுற்றுச்சூழல் மறுசீரமைப்பு மற்றும் நிலையான நடைமுறைகள் மூலம் காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கங்களைத் தணிக்கவும், பல்லுயிரியலைப் பாதுகாக்கவும், மேலும் நெகிழக்கூடிய மற்றும் நிலையான எதிர்காலத்தை உருவாக்கவும் முடியும்.
சுற்றுச்சூழலுக்கான கூட்டுப் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம், நாம் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும். எதிர்கால தலைமுறைகளுக்கு ஒரு நேர்மறையான மரபை விட்டுச் செல்ல முடியும். மரங்களை வளர்ப்போம்; மாசுபாட்டைக் குறைப்போம்; இயற்கையை நேசிப்போம். "பசுமையான உலகம்}பாதுகாப்பான எதிர்காலம்' என்ற இலக்கை நோக்கி அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம்.
(இன்று உலக சுற்றுச்சூழல்
விழிப்புணர்வு தினம்)
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