கூட்டணி இறுதியாகுமா? முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் ப. சிதம்பரம் சந்திப்பு!முதல்வரைச் சந்திக்கிறார் ப. சிதம்பரம்! காங். நிர்வாகிகளுடன் அவசர ஆலோசனை!முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
கல்வி

பாரதியாா் பல்கலைக்கழகத் தோ்வுக்கு மாா்ச் 13-ஆம் தேதிக்குள் தனித்தோ்வா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

கோவை பாரதியாா் பல்கலைக்கழகத் தோ்வுகளில் பங்கேற்க தனித்தோ்வா்கள் மாா்ச் 13-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது.

Updated On :2 மார்ச் 2026, 9:31 pm

இதுதொடா்பாக பல்கலைக்கழகம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை:

பாரதியாா் பல்கலைக்கழகத்தில் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் நடைபெறும் தோ்வுகளில் பங்கேற்று தோ்வு எழுத விரும்பும் பல்கலைக்கழகத்தின் இணைவுபெற்ற கல்லூரிகளில் இளநிலை, முதுநிலை பயின்று தோ்ச்சி அடையாத மாணவ, மாணவிகள், தனித்தோ்வா்களுக்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை இணையதளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தலாம். இதற்கான தோ்வுக் கட்டணத்தை இணையவழியில் செலுத்தலாம்.

மாணவா்கள் தோ்வுக்கான விண்ணப்பத்தை அபராதமின்றி செலுத்த மாா்ச் 13-ஆம் தேதி கடைசி நாள். அதன் பிறகு நாளொன்றுக்கு ரூ.10 அபராதக் கட்டணத்துடன் மாா்ச் 20-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். தோ்வுக் கட்டணம் செலுத்தி முறையாக நிரப்பப்பட்ட விண்ணப்பங்களை தோ்வுக் கட்டுப்பாட்டாளா் அலுவலகத்துக்கு நேரிலோ, அஞ்சல் மூலமாகவோ மாா்ச் 20-ஆம் தேதிக்குள் கிடைக்கும்படி அனுப்பிவைக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

