Dinamani
மக்களிடம் இருந்து தப்பிக்கும் தவெக! வெள்ளை அறிக்கை குறித்து தங்கம் தென்னரசு! விராலிமலை தொகுதி காலியானதாக அறிவிப்பு! 6 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல்!4 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கு தடை விதிக்க உயர் நீதிமன்றம் மறுப்பு! முதல்வர் விஜய்யைச் சந்திக்கிறார் வைகோ!கோயில்களில் பூஜைப் பொருள்கள் விலை பட்டியல் கட்டாயம்! அமைச்சர் ரமேஷ் உத்தரவு!காவல் மரணமடைந்த ஆகாஷின் உடல் 102 நாள்களுக்குப் பிறகு தகனம்!தங்கம் விலை சவரனுக்கு இன்று ரூ. 240 குறைவு!மெஸ்ஸி ஹாட்ரிக்... வெற்றியுடன் தொடங்கியது ஆர்ஜென்டீனா!புதுச்சேரி அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: மேலும் 3 அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு!இன்று தினமணி ‘மாணவா் மலா்’ அறிமுக விழா: அமைச்சா் விஸ்வநாதன் பங்கேற்பு எல் நினோ-வால் தமிழகத்துக்கு கடும் பாதிப்பு: மத்திய வேளாண் அமைச்சா் உ.பி., குஜராத் உள்பட 13 மாநிலங்களில் வருவாய் உபரி: சிஏஜி கச்சா எண்ணெய், எரிவாயு விலை: போருக்கு முந்தைய நிலையை எட்ட பல மாதங்கள் ஆகும்- நிபுணா்கள் தகவல் ஹைதராபாத் சாலைக்கு டிரம்ப் பெயா்! தெலங்கானா காங்கிரஸ் அரசு முடிவு மே மாதத்தில் மொத்த விற்பனை பணவீக்கம் 9.68%
/
செய்திகள் / கட்டுரைகள்

டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் கல்வி உதவித்தொகை! யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் கல்வி உதவித்தொகைக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது பற்றி..

News image

வகுப்பறை - ENS

Updated On :17 ஜூன் 2026, 12:53 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற, தகுதிவாய்ந்த மாணவர்களிடமிருந்த விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

2025-26 கல்வியாண்டில் 10 அல்லது 12-ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்ற, பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பின்னணியைக் கொண்ட திறமையான மாணவர்களுக்கு உதவும் வகையில், டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

2025 - 26ஆம் கல்வியாண்டில் 10 அல்லது 12ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்ற பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் மற்றும் அரசுப் பள்ளியில் படித்தவர்களாக, மாற்றுத் திறனாளி மாணவர்களாக இருந்தால் முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாணவர்களின் கல்விக் கட்டணத்துக்கு ஏற்ப, ஆண்டுக்கு ரூ.30 ஆயிரம் வரை இந்த கல்வி உதவித் தொகை ஒரே தவணையாக வழங்கப்படும்.

ஆன்லைன் வழியாக மட்டுமே விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்படுகின்றன. ஜூன் 28ஆம் தேதி விண்ணப்பிக்க கடைசி நாளாகும். ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க

Summary

Dr. Rajendra Prasad Scholarship! Who can apply?

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

இனி அண்ணாமலை vs விஜய்! பாஜகவிலிருந்து அமர் பிரசாத் ரெட்டி விலகல்!

இனி அண்ணாமலை vs விஜய்! பாஜகவிலிருந்து அமர் பிரசாத் ரெட்டி விலகல்!

ராஜமௌலியின் வாரணாசி! இதுதான் கதைக் கருவா?

ராஜமௌலியின் வாரணாசி! இதுதான் கதைக் கருவா?

மத்திய அரசின் திட்டத்தின் மூலம் ரூ.25,000 வரை கல்வி உதவித் தொகை.. யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? - விவரம்!

மத்திய அரசின் திட்டத்தின் மூலம் ரூ.25,000 வரை கல்வி உதவித் தொகை.. யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? - விவரம்!

தேவிஸ்ரீ பிரசாத்துக்கு ஜோடியாகும் மமிதா பைஜூ?

தேவிஸ்ரீ பிரசாத்துக்கு ஜோடியாகும் மமிதா பைஜூ?

விடியோக்கள்

லவ் ஓ லவ் டீசர்!

லவ் ஓ லவ் டீசர்!

வெளியானது வாம்மா... வாம்மா... பாடல்!

வெளியானது வாம்மா... வாம்மா... பாடல்!

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை முடிவெடுக்க விஜய்தான் காரணம் | CM Vijay | TVK | Annamalai |

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை முடிவெடுக்க விஜய்தான் காரணம் | CM Vijay | TVK | Annamalai |

குழந்தைப்பேறு அளிக்கும் உச்சிஷ்ட கணபதி திருக்கோயில்! | திருக்கோயில் வலம்! | DINAMANI

குழந்தைப்பேறு அளிக்கும் உச்சிஷ்ட கணபதி திருக்கோயில்! | திருக்கோயில் வலம்! | DINAMANI