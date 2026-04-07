திருச்சி கிழக்கிலும் விஜய் வேட்புமனு ஏற்பு! முதல்வர் வேட்பாளர்கள் 4 பேரின் வேட்புமனுவும் ஏற்பு! கொளத்தூரில் முதல்வர் ஸ்டாலின் வேட்புமனு ஏற்பு! பெரம்பூரில் விஜய் வேட்புமனு ஏற்பு!
தமிழ்நாடு வரும் கார்கே, ராகுல், பிரியங்கா! நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் பட்டியல் வெளியீடு!

காங்கிரஸ் நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் பட்டியல் பற்றி...

கார்கே, ராகுல், பிரியங்கா - ANI

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 7:31 am

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் பட்டியலை காங்கிரஸ் தலைமை செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளுக்கான பேரவைத் தேர்தல் ஒரே கட்டமாக வருகிற ஏப். 23 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் நேற்றுடன் நிறைவுபெற்றது.

இந்த நிலையில், தேர்தல் பிரசாரத்துக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களே இருக்கும் நிலையில், காங்கிரஸ் சார்பில் நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அதில், காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி, கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா, தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி, கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார் உள்ளிட்டோர் பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது.

மேலும், தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, முன்னாள் தலைவர்கள் கே.எஸ். அழகிரி, திருநாவுக்கரசு, காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் மாணிக்கம் தாகூர், ஜோதிமணி, சசிகாந்த் செந்தில் உள்ளிட்டோரின் பெயரும் இடம்பெற்றுள்ளன.

இந்த நிலையில், விரைவில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் கார்கே, ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் தமிழகத்துக்கு பயணம் மேற்கொண்டு பிரசாரம் செய்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

Kharge, Rahul, and Priyanka to Visit Tamil Nadu! List of Star Campaigners Released!

புதுவையில் போட்டி காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களுடன் ராகுல் சந்திப்பு! திமுக அதிர்ச்சி!

புதுவையில் போட்டி காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களுடன் ராகுல் சந்திப்பு! திமுக அதிர்ச்சி!

புதுவையில் மகளிருக்கு இலவசப் பேருந்து, இளைஞர்களுக்கு ரூ. 2,000, மருத்துவக் காப்பீடு ரூ. 20 லட்சம்! - ராகுல்

புதுவையில் மகளிருக்கு இலவசப் பேருந்து, இளைஞர்களுக்கு ரூ. 2,000, மருத்துவக் காப்பீடு ரூ. 20 லட்சம்! - ராகுல்

மோடி, அமித் ஷா, அண்ணாமலை... பாஜக நட்சத்திரப் பேச்சாளர் பட்டியல் வெளியீடு!

மோடி, அமித் ஷா, அண்ணாமலை... பாஜக நட்சத்திரப் பேச்சாளர் பட்டியல் வெளியீடு!

காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் யார்? ராகுல் நாளை ஆலோசனை!

காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் யார்? ராகுல் நாளை ஆலோசனை!

வீடியோக்கள்

"Edappadi Palanisamy உடன் சேர்ந்ததில் தவறில்லை": TTV Dhinakaran Exclusive

ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |

Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |

திருமாவளவனை மிரட்டி பின்வாங்க வைத்த DMK! - Annamalai BJP

