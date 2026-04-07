தமிழ்நாடு வரும் கார்கே, ராகுல், பிரியங்கா! நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் பட்டியல் வெளியீடு!

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் பட்டியலை காங்கிரஸ் தலைமை செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளுக்கான பேரவைத் தேர்தல் ஒரே கட்டமாக வருகிற ஏப். 23 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் நேற்றுடன் நிறைவுபெற்றது.
இந்த நிலையில், தேர்தல் பிரசாரத்துக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களே இருக்கும் நிலையில், காங்கிரஸ் சார்பில் நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதில், காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி, கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா, தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி, கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார் உள்ளிட்டோர் பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது.
மேலும், தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, முன்னாள் தலைவர்கள் கே.எஸ். அழகிரி, திருநாவுக்கரசு, காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் மாணிக்கம் தாகூர், ஜோதிமணி, சசிகாந்த் செந்தில் உள்ளிட்டோரின் பெயரும் இடம்பெற்றுள்ளன.
இந்த நிலையில், விரைவில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் கார்கே, ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் தமிழகத்துக்கு பயணம் மேற்கொண்டு பிரசாரம் செய்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Kharge, Rahul, and Priyanka to Visit Tamil Nadu! List of Star Campaigners Released!
